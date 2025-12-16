FIFA napokon popustila zbog brojnih negodovanja: Stižu jeftinije ulaznice za SP, ovo su cijene

FIFA je najavila "povoljnije" ulaznice za sve 104 utakmice na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine nakon negodovanja zbog cijena.

Najjeftinije ulaznice sada će se nuditi od 50 eura kao dio novog "Supporter Entry Tier" koji će biti dostupan posebno navijačima kvalificiranih momčadi.

"S potražnjom u trenutnoj fazi prodaje koja doseže 20 milijuna zahtjeva za ulaznice, FIFA je potvrdila da će navijači nacionalnih momčadi koje su se kvalificirale za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. imati koristi od namjenske cjenovne razine ulaznica, koja je osmišljena kako bi praćenje njihovih momčadi na najvećoj nogometnoj pozornici bilo pristupačnije. Novo uvedena razina za navijače bit će dostupna po fiksnoj cijeni od 60 USD po ulaznici za svaku od 104 utakmice, uključujući finale", napisali su iz FIFA-e.

FIFA je pozvana da zaustavi prodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo nakon što se pokazalo da se najvjerniji navijači zemalja suočavaju s plaćanjem 'iznuđivačkih' cijena za ulaznice, a najjeftinije za finale koštaju i do 3500 eura.

Kako će ih 'dijeliti' HNS?

Jeftinije ulaznice, koje će biti dostupne za svaku utakmicu na turniru u Sjevernoj Americi, bit će dodijeljene nacionalnim savezima čijie reprezentacije su se plasirale.

Zatim će na tim savezima biti da odluče kako će ih distribuirati vjernim navijačima koji su vjerojatno prisustvovali prethodnim utakmicama kod kuće i u gostima.