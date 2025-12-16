FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUBRIKA PITAMO VAS /

Hrvati rekli misle li da se Europska unija može raspasti kao Jugoslavija

Predsjednik Zoran Milanović u dvodnevnom je posjetu Slovačkoj. U Bratislavi mu je u uredu predsjednika Petera Pellegrinija priređen svečani doček, i to na tradicionalan slovački način, uz kruh i sol nakon čega je dvojac, između ostalog razgovarao o situaciji u Ukrajini. 

Predsjednik Milanović u ponedjeljak navečer se pak susreo s predstavnicima hrvatske nacionale manjine u Slovačkoj. Poručio je da se hrvatska zajednica izmiješala kao ni s jednim drugim narodom, a pohvalio je Slovačku kao zemlju čije političko vodstvo "misli svojom glavom". Na zanimljiv način je i usporedio bivšu Jugoslaviju i Europsku uniju.

"Ne znači da svi u Europi misle isto, ali postoji tendencija da se ljude nagovori da svi misle isto. Taj film smo već gledali i zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", naveo je Milanović. 

U našoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali mislite li da je moguće da Europska unija zbog jednoumlja propadne poput Jugoslavije i SSSR-a. Sada donosimo neke odgovore

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.12.2025.
17:26
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx