Ministrica se oglasila o uhićenom dječjem psihijatru: 'Ozbiljno sam zgrožena'

ŠOK U OSIJEKU /

Policija je uhitila 46-godišnjeg dječjeg psihijatra u KBC-u Osijek zbog sumnje da je zlostavljao pacijente.

Istraga je pokazala da je u razdoblju od 2016. do 2019. godine neprimjereno dodirivao po tijelu četvero maloljetnika te im davao drogu, a od 2018. do 2023. da je drogu davao i punoljetnim osobama, svojim poznanicima.

Pretragom njegovih prostorija pronađena je veća količina različitih vrsta narkotika te su mu oduzeta dva računala i mobitel.

Oglasila se ministrica

Ravnateljstvo KBC-a odmah je donijelo odluku o udaljenju radnika, Liječnička komora je zgrožena i pokreće postupak, a reagiralo je i Ministarstvo zdravstva koje kaže da ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja i zlostavljanja.

O slučaju se oglasila i ministrica zdravstva Irena Hrstić. 'I kao ministrica i kao liječnica sam ozbiljno zgrožena nad tom informacijom. Odmah sam se čula i s ravnateljem bolnice oko situacije. Oni kao Ravnateljstvo surađuju s tijelima koja vrše izvide. Sama činjenica i sama sumnja na bilo kakvo kazneno djelo koje je poduzeto od strane liječnika ili zdravstvenog djelatnika je neprihvatljiva, a posebno kada saznate cijeli popis kaznenih djela', kazala je ministrica