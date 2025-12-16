Ovo je osumnjičeni dječji psihijatar, lice je skrivao maskom: Dirao i drogirao maloljetnike

Osječko-baranjska policija uhitila je i u utorak na Županijski sud privela dječjeg psihijatra (46) KBC-a Osijek kojeg se sumnjiči da je neprimjereno dirao maloljetnike i davao im drogu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da se od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku neprimjerno obraćao prema svoja četiri pacijenta, koja su tada bili maloljetni te da ih je neprimjereno dodirivao po tijelu i davao im drogu.

Isto tako, policija je utvrdila da je od 2018. do 2023. drogu davao i svojim poznanicima, 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Objavljeno što su mu sve pronašli

Na temelju naloga osječkog Županijskog suda, policija je u ponedjeljak pretražila njegov dom, druge prostorije na adresi prebivališta, ordinaciju i drugih vozila koje osumnjičenik koristi.

'Tijekom pretrage su, uz ostalo, pronađene 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta droge MDMA ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić s 0,69 grama hašiša, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge MDMA ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja', navela je policija u priopćenju.

Oglasio se KBC Osijek

Zdravstveni djelatnik je uhićen, potom i predan pritvorskom nadzorniku. Kazneno je prijavljen za povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, navode u policiji.

U međuvremenu, Ravnateljstvo osječkog KBC-a udaljilo ga je s posla. Poručili su da surađuju sa svim nadležnim institucijama te da su odmah po saznanju postupili sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i donijeli odluku o udaljenju uhićenog od obavljanja poslova.