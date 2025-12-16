Ministarstvo se oglasilo o zdravstvenom djelatniku osumnjičenom za bludničenje i drogiranje

Ministarstvo zdravstva poručilo je kako ima nultu toleranciju prema nasilju i kriminalu, najoštrije osuđujući kaznena djela koja policija stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku osječkog KBC-a uhićenom zbog sumnje u bludne radnje nad maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge.

U Ministarstvu zdravstva zgroženi su i poručuju da je riječ o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke, ističući da je zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno nedopustiva.

Ministarstvo naglašava da ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela, uz očekivanje da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom.

Zaštita djece

Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva, poručuju u utorak u priopćenju.

Dodaju i da su u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor. Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere radi sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja povjerenja građana u zdravstveni sustav.

Zbog sumnje da je neprimjereno dirao maloljetnike te im davao drogu na konzumaciju osječko-baranjska policija uhitila je 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka, izvijestila je policija u utorak. Osnovano sumnjaju da se u razdoblju od 2016. do 2019. u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju. Utvrđeno je i da je od 2018. do 2023. davao na konzumaciju drogu svojim punoljetnim poznanicima.

