Užas u Osijeku! Zdravstveni radnik osumnjičen za drogiranje i bludničenje nad maloljetnicima

Osječka policija uhitila je 46-godišnjeg zdravstvenog djelatnika iz Osijeka kojeg sumnjiče za niz teških kaznenih djela počinjenih na štetu maloljetnika i punoljetnih osoba.

Kako je izvijestila Policijska uprava osječko-baranjska, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni u razdoblju od 2016. do 2019. godine u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema četvero tada maloljetnih pacijenata neprimjereno postupao. Tereti ga se da im se obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Osim toga, policija je utvrdila da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i punoljetnim osobama, svojim poznanicima – danas 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Na temelju naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je jučer obavila pretragu doma i drugih prostorija na adresi prebivališta osumnjičenog, kao i njegove ordinacije i vozila kojima se koristi. Tijekom pretrage pronađena su i oduzeta dva računala, mobitel te veća količina droge.

Zapljena droge

Policija je zaplijenila 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet paketića s ukupno 12 tableta droge MDMA mase 4,53 grama, paketić hašiša težak 0,69 grama, pet vrećica s grumenastom materijom MDMA ukupne težine 4,71 grama, šest paketića amfetamina težine 3,24 grama te špricu s 0,5 mililitara zasad nepoznatog sadržaja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 46-godišnji zdravstveni djelatnik je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog povrede djetetovih prava, bludnih radnji, omogućavanja trošenja droga te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'