Pali s kokainom u vrijednosti 2 milijuna eura: Skrivali ga u nektarinama

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 43-godišnjakom iz Srbije i 48-godišnjakom iz BiH, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja te kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Sumnja se da je 43-godišnjak, od svibnja 2024. pa do početka 2025. godine na području RH, Kraljevine Španjolske i drugih zemalja EU, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi, osiguranjem preuzimanja, prijevoza te isporuke kokaina, povezao u zajedničko djelovanje 48-godišnjaka te više drugih osoba.

Svi članovi su, djelujući u okviru krijumčarskog lanca, ispunjavali povjerene im zadaće, pa je tako 43-godišnjak s drugim osobama dogovarao poslove preuzimanja kokaina na području Europe te njen daljnji transport i isporuku na teritoriju RH te je u tu svrhu osiguravao prijevozna sredstva i vozače te podmirivao eventualne troškove.

Također, određivao je točna mjesta preuzimanja droge, kao i rutu transporta do krajnjeg odredišta, a u svrhu prikazivanja transporta kojim će se krijumčariti kokain. Tako je angažirao 48-godišnjaka da u okviru poslovanja njegovih trgovačkih društava sa sjedištem u SR Njemačkoj i Republici Sloveniji, a koja se bave pružanjem usluga prijevoza, osigura teretna vozila i vozače koji će vozilima upravljati na rutama pogodnim za krijumčarenje kokaina.

Kokain pod krinkom nektarina

Na to je 48-godišnjak pristao, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi i pod paravanom transporta legalne robe, pa je uz znanje i dogovor sa 43-godišnjakom, na rutama angažirao druge muškarce, osobe od povjerenja. Vozači su, s ciljem da se materijalno okoriste, obavljali sam transfer droge od mjesta preuzimanja do mjesta iskrcaja, uz poduzimanje potrebnih radnji radi prikrivanja ilegalnih aktivnosti.

Također se sumnja da su osumnjičenici, zajedno s drugim zasad nepoznatim osobama, počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja tijekom lipnja 2024. godine, na području RH, Kraljevine Španjolske i Republike Francuske, najmanje jednom realizirali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području RH odnosno prihvat te droge u Kraljevini Španjolskoj i daljnji transport prema RH.

Transport su obavili pod krinkom prijevoza nektarina, no na granici s Republikom Francuskom su zaustavljeni te je droga pronađena i oduzeta (ukupne vrijednosti od oko najmanje 2.000.000,00 eura).

Vozač kamiona je tada uhićen i procesuiran, dok je 43-godišnjak nastavio s planiranjem budućih transporta kokaina i angažirao 48-godišnjaka za obavljanje transporta. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena USKOK-u. Osumnjičeni 43-godišnjak je trenutno nedostupan i za njime se traga.

