Direktor i zamjenik varaždinske 'Čistoće' namještali natječaje? USKOK podignuo optužnicu

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana (1967., 1968., 1979., 1974.) zbog počinjenja kaznenih djela nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Početkom veljače USKOK je priveo direktora čistoće Zorana Sveteca, njegovog zamjenika Sašu Avirovića i direktora tvrtke Okteh Hrvoja Rogića.

"Optužnicom se stavlja na teret da su I. okr. kao direktor trgovačkog društva 'Čistoća' d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu (dalje: Čistoća) i II. okr. kao zamjenik direktora Čistoće, u dva navrata u postupcima javnih nabava pogodovali trgovačkim društvima u kojima su zaposleni III. i IV. okr. koji su im u tome pomogli", stoji u priopćenju USKOK-a.

Varali na natječajima

Prvi osumnjičenik, koji je direktor Čistoće, i njegov zamjenik dogovorili su s trećim osumnjičenikom, menadžerom prodaje u jednoj tvrtki, da će prilagoditi uvjete natječaja tako da odgovaraju upravo toj tvrtki. Konkretno, natječaj za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga, vrijedan 270.000 eura bez PDV-a, bio je oblikovan tako da je vozilo ponuđeno od strane određenog isporučitelja imalo prednost u bodovanju. Dodatan kriterij bodovanja bilo je i kraće vrijeme isporuke "premda u ponuđenom roku neće isporučiti vozilo niti će zbog toga doći do naplate ugovornih penala ili aktiviranja jamstva za uredno ispunjenje ugovora".

"Nakon toga je Čistoća u prosincu 2023. godine raspisala javni natječaj za nabavu navedenog specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga, u kojem je kao jedan od kriterija bodovanja navedena brzina isporuke s najduljim rokom od 180 dana. Na tom natječaju ponude su dostavile dvije leasing kuće – jedna s većom cijenom od 299.420,40 eura, ali s kraćim rokom isporuke od 60 dana i druga s nižom cijenom od 291.846,80 eura, ali s dužim rokom isporuke od 90 dana. Slijedom toga je I. okr. 27. veljače 2024. donio odluku o odabiru prve leasing kuće kao ponuditelja s najpovoljnijom ponudom i s tom kućom sklopio ugovor o leasingu za specijalno komunalno vozilo dobavljača, u kojem je III. okr. zaposlen, u vrijednosti od 299.420,40 eura", stoji u priopćenju.

Drugo pogodovanje

"Nadalje se I. i II. okr. terete da su, u istim svojstvima, od lipnja 2024. do listopada 2024. godine u Varaždinu i Zagrebu, na traženje IV. okr., komercijalista prodaje u drugom trgovačkom društvu dobavljača - ovlaštenom generalnom zastupniku za gospodarska vozila jedne marke na području Hrvatske, dogovorili da će Čistoća objaviti natječaj za javnu nabavu dva specijalna komunalna vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga u vrijednosti od 490.000,00 eura bez PDV-a, čije će prethodno dogovorene tehničke specifikacije odgovarati kamionu u ponudi trgovačkog društva u kojem je zaposlen IV. okr., a da će kao rok isporuke vozila biti navedeno 14 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora o leasingu", navodi USKOK.

Nadalje, nastavlja USKOK, odredili su rok isporuke tako da jedino trgovačka društva ponuditelja i dobavljača mogu u tom roku ponuditi isporuku.

"Potom je Čistoća raspisala javni natječaj za nabavu dva specijalna komunalna vozila putem financijskog leasinga s rokom isporuke vozila od 14 kalendarskih dana. Na objavljeni javni natječaj dostavljena je samo jedna ponuda u iznosu 478.646,20 eura. Slijedom toga je I. okr. 21. listopada 2024. s leasing kućom sklopio ugovor o leasingu za dva takva vozila dobavljača, u kojem je IV. okr. zaposlen, u vrijednosti od 478.646,20 eura", stoji u priopćenju.

