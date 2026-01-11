I bez parkinga, ovaj se stan prodaje za 260 tisuća eura. A pogledajte koliko je koštao prije tri godine...

I bez parkirališnog mjesta, stan od 63 kvadrata na petom katu zgrade na zagrebačkom Jarunu prodaje se po cijeni od čak 4 tisuće 126 eura po četvornom metru.

"Ovaj stan se prodaje trenutno za 260 tisuća eura. Da je 2023. godina, prema našem mišljenju, bila bi cijena 225 tisuća eura što je gotovo 15 posto niža cijena u odnosu na sadašnju", ističe direktor agencije za nekretnine Filip Ćulibrk.

Da su cijene nekretnina u Hrvatskoj u proteklih godinu dana rasle potvrđuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na 2023. nekretnine su lani bile skuplje gotovo 14 posto. Najveći je rast u Gradu Zagrebu od 17 posto što je među najvišim stopama rasta u Europi dok su na Jadranu kvadrati skuplji više od 9 posto.

"Najveći utjecaj na porast cijena je porast cijena izgradnje novih stanova, a uvijek s porastom cijena novih stanova idu i rabljeni stanovi", pojašnjava Ćulibrk.

No, kupci sve manje pristaju na visoke cijene. Već treću godinu zaredom pada broj prodanih nekretnina, između 18 i 20 posto, ali unatoč tome cijene ne.

Mnogi se ne prodaju

"Još će povisiti cijene, možda je potražnja velika, ali ja ne vjerujem. Zvuči mi bedasto", priznaje nam Zagrepčanin Željko.

"U Splitu vam je to drukčija priča. Što ste bliže moru ili na Bačvicama tu nekretnine nema šanse ako nisu naslijeđene, ali generalno za studente mislim da je Splitu povoljnije nego u Zagrebu", dodaje Toma iz Splita.

Prodaja najviše pada upravo u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje je gotovo svaka treća nekretnina na tržištu bez kupca.

"U Splitsko-dalmatinskoj županiji jako je puno stanova ne prodano, koji se vrte na pretraživačima po nekoliko godina, a razlog tome - nerealno visoke cijene koje su skoro dostigle razinu cijena novogradnje stoga naravno da se kupci radije odlučuju za novogradnju", dodaje vlasnica agencije za nekretnine u Splitu Jasminka Biliškov.

Na tržištu problem stvara i ograničena ponuda. Lani je u Hrvatskoj izgrađeno tek nešto više od 16 tisuća stanova. Zato stručnjaci ističu da se ove godine ispuhivanje cijena zbog sve skupljih zemljišta, posebice u Zagrebu, ne očekuju.

"Ako imamo ulazne troškove koji se povećavaju, zemljište, troškovi radne snage, projektanata, naravno da će se to preliti na finalnu cijenu stana jer investitor želi zaraditi. Ako su svi ulazni troškovi veći naravno da će i finalna cijena stana biti veća", kaže direktor građevinskog poduzeća Saša Perko.

Pa s cijenama nekretnina koje i dalje ne popuštaju, ključ vlastitog doma za mnoge ostaje neostvarena želja.

