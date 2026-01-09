FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠUŠKA SE /

Protjerani šef koji je osvojio sve što se može osvojit se vraća u Formulu 1? Prepreka uskoro nestaje

Protjerani šef koji je osvojio sve što se može osvojit se vraća u Formulu 1? Prepreka uskoro nestaje
×
Foto: David Davies, Pa Images/alamy/profimedia

Takav bi scenarij Hornera pretvorio ne samo u operativnog lidera, već i suvlasnika s ključnim utjecajem na strateške odluke, te bi time imao sličan utjecaj kao Toto Wolff u Mercedesu

9.1.2026.
22:32
Sportski.net
David Davies, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nekoliko je stranih medija objavilo kako bi se Christian Horner mogao vratiti u Formulu 1 nakon što je smijenjen s pozicije izvršnog direktora i šefa momčadi Red Bulla u srpnju prošle godine, nakon Velike nagrade Velike Britanije.

Taj povratak trebao bi se desiti u Alpineu, no kako navodi MotorsportWeek postoji problem. Naime, dokumenti Renaultova F1 projekta pokazuju da je Renault većinski vlasnik, dok bi Otro, koji drži manjinski udio od 24 posto, mogao biti spreman prodati svoj dio za oko 600 milijuna dolara. Takav bi scenarij Hornera pretvorio ne samo u operativnog lidera, već i suvlasnika s ključnim utjecajem na strateške odluke, te bi time imao sličan utjecaj kao Toto Wolff u Mercedesu

Formulu 1 u 2026., 2027. i 2028. možete gledati na RTL-u i platformi VOYO. 

Problem stvara, ili je stvarao, statut momčadi – Otro svoj udio može prodati samo uz prethodno odobrenje Renaulta i/ili tri godine nakon usvajanja tog statuta, a u ovom slučaju te tri godine istječu u rujnu, čime bi se embargo ukinuo i problem nestao. To znači da bi, u praksi, Horner morao čekati do kraja 2026. kako bi se probio u momčad i vratio u F1 paddock.

Renaultova dugoročna posvećenost Formuli 1 već godinama je pod znakom pitanja. Rebranding iz Renaulta u Alpine 2021. godine mnogi su vidjeli kao prvi korak ka distanciranju proizvođača od samog projekta, a prodaja 24 posto udjela investitorima dodatno je potvrdila taj trend.

POGLEDAJTE VIDEO: Neočekivani junak Slavić, raznovrsni Raužan, dionica Lučina... Ovo su pozitivne stvari u porazu

Formula 1Christian Horner
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠUŠKA SE /
Protjerani šef koji je osvojio sve što se može osvojit se vraća u Formulu 1? Prepreka uskoro nestaje