Protjerani šef koji je osvojio sve što se može osvojit se vraća u Formulu 1? Prepreka uskoro nestaje

Nekoliko je stranih medija objavilo kako bi se Christian Horner mogao vratiti u Formulu 1 nakon što je smijenjen s pozicije izvršnog direktora i šefa momčadi Red Bulla u srpnju prošle godine, nakon Velike nagrade Velike Britanije.

Taj povratak trebao bi se desiti u Alpineu, no kako navodi MotorsportWeek postoji problem. Naime, dokumenti Renaultova F1 projekta pokazuju da je Renault većinski vlasnik, dok bi Otro, koji drži manjinski udio od 24 posto, mogao biti spreman prodati svoj dio za oko 600 milijuna dolara. Takav bi scenarij Hornera pretvorio ne samo u operativnog lidera, već i suvlasnika s ključnim utjecajem na strateške odluke, te bi time imao sličan utjecaj kao Toto Wolff u Mercedesu

Problem stvara, ili je stvarao, statut momčadi – Otro svoj udio može prodati samo uz prethodno odobrenje Renaulta i/ili tri godine nakon usvajanja tog statuta, a u ovom slučaju te tri godine istječu u rujnu, čime bi se embargo ukinuo i problem nestao. To znači da bi, u praksi, Horner morao čekati do kraja 2026. kako bi se probio u momčad i vratio u F1 paddock.

Renaultova dugoročna posvećenost Formuli 1 već godinama je pod znakom pitanja. Rebranding iz Renaulta u Alpine 2021. godine mnogi su vidjeli kao prvi korak ka distanciranju proizvođača od samog projekta, a prodaja 24 posto udjela investitorima dodatno je potvrdila taj trend.

