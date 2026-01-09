FREEMAIL
OKRUGLIH 50 /

Iva Todorić ima veliki razlog za slavlje, čestitke stižu sa svih strana

Iva Todorić ima veliki razlog za slavlje, čestitke stižu sa svih strana
Foto: Marko Seper/pixsell

Poduzetnica Iva Todorić danas slavi rođendan, a čestitke je podijelila s pratiteljima na Instagramu

9.1.2026.
22:48
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
Poduzetnica Iva Todorić danas slavi okrugli 50. rođendan. Tim je povodom na Instagramu podijelila fotografije i snimke na kojima joj prijatelji i bliski ljudi upućuju brojne čestitke.

Foto: @srculence___

Nedavno je u intervjuu za Story otkrila kako planira obilježiti ulazak u novo životno desetljeće te priznala da joj godine nikada nisu bile opterećenje.

„Brojke mi nikada nisu bile važne, ali energija mi je važna. Ne osjećam se kao žena svojih godina – imam osjećaj da mi je 30 i broj 50 me uopće ne brine“, rekla je.

Dodala je kako rođendan želi proslaviti intimno, okružena ljudima koji su joj bili oslonac i u dobrim i u teškim trenucima.

„Želim biti okružena ljudima koji su stvarno dio mog života. Kako dolazim iz velike obitelji, odmalena sam navikla na puno ljudi u kući i velika slavlja. Kad kažem intimno, to znači pedeset ljudi, jer nas je u najužoj obitelji devetnaest“, ispričala je.

U istom intervjuu progovorila je i o svojoj djeci, na koju je, kako kaže, iznimno ponosna.

„Moja djeca su moj najveći blagoslov. Tara se razvila u mladu poslovnu ženu i uspješno radi kao agentica za nekretnine. Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, a Ante je tek započeo studij – on je anđeo koji hoda zemljom“, rekla je emotivno.

Otvoreno je govorila i o odnosu s bivšim suprugom Hrvojem Balentom, naglasivši da su danas u korektnim odnosima.

„Poštujemo se i imamo miran i korektan odnos. Na kraju dana uvijek smo roditelji svoje djece i to je ono što nas povezuje“, poručila je.

