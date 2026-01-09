Talijani na Jadranu povukli potez zbog kojeg više nema međunarodnih voda

Italija je uspostavila isključivi gospodarski pojas u Jadranskom moru. Budući da je to učinila i Hrvatska 2021. godine, u Jadranu više nema međunarodnih voda.

Italija je još 2020. godine pokrenula proces proglašenja isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, a nakon poteza Hrvatske, Zagreb i Rim potpisali su sporazum o razgraničenju pojasa 2022. godine.

Slovenija, koja prema odluci arbitražnog suda iz 2017. oko granice s Hrvatskom nema pravo proglasiti vlastiti isključivi gospodarski pojas, naglasila je tada, na trilateralnim sastancima da proglašenje isključivih gospodarskih pojaseva od strane Hrvatske i Italije ni na koji način ne smije utjecati na prava koja Slovenija ima prema međunarodnom i europskom pravu, prenosi 24 Ur.

Što kaže Slovenija?

To je danas naglasilo i slovensko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je istaknulo da se prava i slobode zajamčene arbitražnom odlukom moraju poštivati. Hrvatska ne priznaje arbitražnu odluku.

Ministarstvo je naglasilo da je Slovenija, kao susjedna i pomorska država, zainteresirana za sve aktivnosti i sadržaje koji će se provoditi u zonama.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) iz 1982. daje državama pravo proglasiti isključivi ekonomski pojas do 200 nautičkih milja od obale. Unutar tog pojasa država može raspolagati i upravljati živim i neživim prirodnim resursima voda, kako na morskom dnu tako i pod zemljom. To znači isključivo pravo na ribolov, vađenje nafte i druge aktivnosti.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je priložilo kartu uz priopćenje o provedbi talijanskog isključivog gospodarskog pojasa, na kojem je granica sa Slovenijom povučena središnjom linijom u Piranskom zaljevu, iako je arbitražni sud dodijelio Sloveniji veliku većinu Piranskog zaljeva.

Prosvjedna nota

Arbitražni sud je također odredio područje dodira Slovenije s otvorenim morem širine 2,5 nautičke milje, takozvani spoj, koji de jure ostaje hrvatsko teritorijalno more, ali gdje Hrvatska ne smije ometati plovidbu plovila iz međunarodnih voda u slovenske vode ili obrnuto, te ne smije na drugi način provoditi radnje koje bi mogle ometati tu vezu slovenskih voda s međunarodnim vodama.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirodnih resursa objasnilo je da ministarstvo redovito prosvjeduje hrvatskoj strani u vezi s hrvatskim kartama koje ne uzimaju u obzir arbitražnu odluku. Posljednja takva prosvjedna nota poslana je 8. prosinca prošle godine.

Ravnatelj Uprave za međunarodno pravo i zaštitu interesa u Ministarstvu vanjskih poslova u Sloveniji Marko Rakovec objasnio da se isključivi gospodarski pojas Hrvatske ne proteže do Piranskog zaljeva, već samo do točke T5, gdje je bila dodirna točka Slovenije s otvorenim morem. "Nastavit ćemo se truditi da Hrvatska pristane poštivati ​​arbitražnu odluku i kad god karte budu netočno nacrtane, prosvjedovat ćemo", rekao je.

Slovenski ribari ne vide nikakve probleme u svom radu. Pozitivno je što ulazak u područje Jadranskog mora sada više nije moguć za veće ribarske brodove iz trećih zemalja, kaže ribar Matjaž Radin, koji vidi prednosti zajedničke europske ribarske politike.

