Prvi dan židovskog blagdana svjetla pretvorio se u najcrnji mrak: 'Htjeli su ih ubiti što više'

UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Najmanje 15-ero ljudi je ubijeno, deseci su u bolnicama nakon pucnjave na najpoznatijoj plaži u Australiji. Teroristički napad izveli su otac i sin pakistanskog porijekla, a meta su im bili Židovi koji su na plaži slavili blagdan Hanuke. Iako pokolj ponovno ukazuje na rastuću opasnost od radikalnog islamizma, Australija s druge strane slavi muslimanskog heroja, Sirijca, koji je razoružao jednog od napadača.

Prvi dan Hanuke - židovskog blagdana svjetla, pretvorio se u najcrniji mrak.

"Čuo sam pucanj. Kao, bum, tri, četiri, pet pucnjeva. Mislio sam da je to vjerojatno vatromet", rekao je jedan očevidac.

Više u prilogu...