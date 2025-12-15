FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Prvi dan židovskog blagdana svjetla pretvorio se u najcrnji mrak: 'Htjeli su ih ubiti što više'

Najmanje 15-ero ljudi je ubijeno, deseci su u bolnicama nakon pucnjave na najpoznatijoj plaži u Australiji. Teroristički napad izveli su otac i sin pakistanskog porijekla, a meta su im bili Židovi koji su na plaži slavili blagdan Hanuke. Iako pokolj ponovno ukazuje na rastuću opasnost od radikalnog islamizma, Australija s druge strane slavi muslimanskog heroja, Sirijca, koji je razoružao jednog od napadača. 

Prvi dan Hanuke - židovskog blagdana svjetla, pretvorio se u najcrniji mrak. 

"Čuo sam pucanj. Kao, bum, tri, četiri, pet pucnjeva. Mislio sam da je to vjerojatno vatromet", rekao je jedan očevidac.

Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.12.2025.
23:04
Rikardo Stojkovski
SydneyTeroristički NapadAustralija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx