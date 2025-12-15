FREEMAIL
DERBI DELLA MAGLA /

Derbi Učke počeo već na parkingu: Nastavak okršaja Istre i Rijeke gledamo sljedeće godine

Uzbudljivo je ponovno bilo u HNL-u, 15 minuta nogometa, dva gola, prekid zbog gola, drama s parking akreditacijama. To je ono što je sinoć donio kratki, ali sažeti Derby della Učka. Odgođena utakmica tako će se odigrati u siječnju prije nastavka sezone. Tu odluku igrači Rijeke čak su dva sata čekali u klupskom autobusu. Uoči utakmice vatreno je bilo na parkingu Aldo Drosine. Naime, predsjednik gositju, Damir Mišković nije pušten na predviđeni prostor za gostujuću delegaciju, a iz Istre su poručili kako nije predočio potrebnu propusnicu za parking. Sve je ipak na obostrano zadovoljstvo riješeno na licu mjesta. 

15.12.2025.
20:36
Sportski.net
