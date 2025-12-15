Otkriveno što su otac i sin rekli obitelji prije nego su napravili monstruozan pokolj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRVAVI POHOD /

Broj žrtava jednog od najgorih zločina u povijesti Australije popeo se na 15.

Policija je izišla s detaljima. Krvavi pohod na plaži Bondi planirali su i hladnokrvno izveli otac i sin. Riječ je o činu brutalnog antisemitizma i terorizma. U zemlji zavijenoj u crno otvorio je i brojna sigurnosna pitanja, ali i iznjedrio novog heroja nacije.

Opušteni i u velikom broju. Bili su savršena meta za oca i sina Akram. Najmanje sedam minuta trajala je otvorena paljba na okupljene tijekom obilježavanja Hanuke. Više pogledajte u prilogu