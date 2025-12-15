'Neće stati na Ukrajini!': Mislite li da će Putin napasti druge europske zemlje?

Europa se, znamo, protivi velikim ustupcima Rusiji koje su predviđene prema prvoj verziji američkog plana, pa iz Bruxellesa stiže dramatično upozorenje da 'Vladimir Putin neće stati na Ukrajini!'. Poručuje to šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas sa sastanka ministara vanjskih poslova Unije.

"Moramo shvatiti da Donbas nije Putinov krajnji cilj. Ako dobije Donbas, tada je tvrđava probijena i oni će zasigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine. A ako padne Ukrajina, u opasnosti će biti i druge regije. To smo već vidjeli u povijesti i iz povijesti bismo trebali učiti", kazala je Kaja Kallas.

