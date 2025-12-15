FREEMAIL
PITAMO VAS /

'Neće stati na Ukrajini!': Mislite li da će Putin napasti druge europske zemlje?

'Neće stati na Ukrajini!': Mislite li da će Putin napasti druge europske zemlje?
Foto: Valery Sharifulin/zuma Press/profimedia

'Ako dobije Donbas, tada je tvrđava probijena i oni će zasigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine. A ako padne Ukrajina, u opasnosti će biti i druge regije', poručuje Kaja Kallas

15.12.2025.
13:22
RTL Danas
Valery Sharifulin/zuma Press/profimedia
Europa se, znamo, protivi velikim ustupcima Rusiji koje su predviđene prema prvoj verziji američkog plana, pa iz Bruxellesa stiže dramatično upozorenje da 'Vladimir Putin neće stati na Ukrajini!'. Poručuje to šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas sa sastanka ministara vanjskih poslova Unije. 

"Moramo shvatiti da Donbas nije Putinov krajnji cilj. Ako dobije Donbas, tada je tvrđava probijena i oni će zasigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine. A ako padne Ukrajina, u opasnosti će biti i druge regije. To smo već vidjeli u povijesti i iz povijesti bismo trebali učiti", kazala je Kaja Kallas. 

U našoj stalnoj rubrici pitamo i vas: "Mislite li da Vladimir Putin nakon Ukrajine želi napasti i druge europske zemlje?" Odgovarati možete na Facebook stranici net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

