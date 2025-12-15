Konačno malo sunca! Anticiklona prekida sivilo, no magla i dalje hvata dijelove Hrvatske

PREKID TMURNOG /

U novi tjedna ulazimo pod utjecajem anticiklone, u unutrašnjosti je izgledan prekid tmurno i sivog vremena, bit će češćih sunčanih razdoblja.

Prijepodne u nizinama unutrašnjosti većinom oblačno s maglom i niskim oblacima, ponegdje je moguća i rosulja. U gorju i na Jadranu od jutra pretežno sunčano, samo je mjestimice moguća magla ili sumaglica. Vjetar slab, a temperatura na kopnu od -4 do 1, a uz obalu između 5 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti sunčanih razdoblja, ali uz rijeke bi i dalje moglo ostati oblačno s maglom, a onda će navečer magle opet biti u većini predjela. Bez vjetra, a temperatura u magli oko 2, 3 stupnja, gdje se izdigne će biti nešto viša. Više pogledajte u prognozi vremena.