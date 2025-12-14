Strani radnik u Splitu zaražen gubom. 'Građani su imali pravo biti pravodobno informirani'

PROPALA MU TUŽBA /
Optužio HDZ da su ga učlanili bez znanja pa tražio 10.000 eura. Obilo mu se o glavu: 'Nema izlaza iz HDZ-a'
Kako smo jučer prvi objavili, u Hrvatskoj je nakon 32 godine zabilježen prvi slučaj gube, odnosno lepre. Iz Ministarstva zdravstva potvrdili su nam da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi i radi u Hrvatskoj s obitelji. Pacijent će, doznajemo, terapiju primati godinu dana, a njegova obitelj pratit će se idućih pet. Zašto se šutjelo da je guba potvrđena, pita se udruga pacijenata. Više pogledajte u prilogu.