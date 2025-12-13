Guba otkrivena u Hrvatskoj, RTL Danas donosi detalje

IZOLIRANI SLUČAJ /

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube. I to u Splitu - kod stranog radnika prije desetak dana. Bolest je jučer potvrđena i u Rumunjskoj, gdje su zaražene dvije osobe. Nekoć je bila smrtonosna, a liječnici umiruju - guba je danas izlječiva bolest.

Informacija o splitskom slučaju do upita RTL-a Danas nije bila službeno komunicirana, a mi sada donosimo detalje. Što pojava ove bolesti u Hrvatskoj znači za javno zdravlje, otkriva u prilogu Andrijana Čičak Božić