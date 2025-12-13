FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZOLIRANI SLUČAJ /

Guba otkrivena u Hrvatskoj, RTL Danas donosi detalje

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube. I to u Splitu - kod stranog radnika prije desetak dana. Bolest je jučer potvrđena i u Rumunjskoj, gdje su zaražene dvije osobe. Nekoć je bila smrtonosna, a liječnici umiruju - guba je danas izlječiva bolest.

Informacija o splitskom slučaju do upita RTL-a Danas nije bila službeno komunicirana, a mi sada donosimo detalje. Što pojava ove bolesti u Hrvatskoj znači za javno zdravlje, otkriva u prilogu Andrijana Čičak Božić

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.12.2025.
19:46
RTL Danas
GubaRumunjskaSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx