Božićni vojni šoping Andreja Plenkovića: Hoćemo li modernizirati vojsku?

VELIKI POSAO /

Više od dvije milijarde eura mogla bi biti konačna cifra božićnog vojnog šopinga kojeg je Andrej Plenković obavio ovog tjedna u Parizu i Berlinu.

Prvo je s Francuzima pao deal o kupnji 18 haubica, čija se cijena zna, ali i za modernizaciju 12 Rafalea, godinu dana nakon što smo ih dobili, čija se cijena ne zna, što se baš ne sviđa predsjedniku države.

Onda je s Nijemcima dogovorena kupnja 44 tenka Leopard, po mnogima najboljih na svijetu, na čemu nam danas čestita i Aleksandar Vučić.