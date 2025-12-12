FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI POSAO /

Božićni vojni šoping Andreja Plenkovića: Hoćemo li modernizirati vojsku?

Više od dvije milijarde eura mogla bi biti konačna cifra božićnog vojnog šopinga kojeg je Andrej Plenković obavio ovog tjedna u Parizu i Berlinu.

Prvo je s Francuzima pao deal o kupnji 18 haubica, čija se cijena zna, ali i za modernizaciju 12 Rafalea, godinu dana nakon što smo ih dobili, čija se cijena ne zna, što se baš ne sviđa predsjedniku države.

Onda je s Nijemcima dogovorena kupnja 44 tenka Leopard, po mnogima najboljih na svijetu, na čemu nam danas čestita i Aleksandar Vučić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.12.2025.
7:34
danas.hr
VojskaCijena
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx