Navala na HNB zbog kovanica kuna: S novom godinom postaju bezvrijedne

CURI VRIJEME

Kako je sve manje vremena za zamjenu kovanica kuna red ispred Hrvatske narodne banke (HNB) sve je duži!

S novom godinom one postaju bezvrijedne, a zbog navale, u HBN-u uvode duže radno vrijeme i dodatne šaltere.

Na lokaciji HNB-a u Jurišićevoj s kunama u rukama stoji u prosjeku 230 ljudi na dan. Vremena za zamjenu kovanica kuna u eure sve je manje pa je sve više oproštaja s njima.

