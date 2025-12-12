FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CURI VRIJEME /

Navala na HNB zbog kovanica kuna: S novom godinom postaju bezvrijedne

Kako je sve manje vremena za zamjenu kovanica kuna red ispred Hrvatske narodne banke (HNB) sve je duži!

S novom godinom one postaju bezvrijedne, a zbog navale, u HBN-u uvode duže radno vrijeme i dodatne šaltere.

Na lokaciji HNB-a u Jurišićevoj s kunama u rukama stoji u prosjeku 230 ljudi na dan. Vremena za zamjenu kovanica kuna u eure sve je manje pa je sve više oproštaja s njima.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Kristine Čirjak 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.12.2025.
5:59
RTL Danas
KovaniceHnbEuro
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx