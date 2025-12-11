Ivan Turudić za RTL Danas o pozivu SDP-a na okrugli stol na temu korupcije

'NISMO DOBILI POZIV' /

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u četvrtak u RTL-u Danas te je odgovorio je li ignorirao poziv SDP-a na okrugli stol na temu korupcije, je li u ratu s opozicijom, što misli o moliteljima i gaženju ruža. Također, dao je nove detalje vezane za slučaj Hipodrom i Vjesnik.

SDP ga oštro proziva, kažu da se nije odazvao njihovom okruglom stolu o borbi protiv korupcije. Na pitanje zašto nije došao, kaže: "Zato što nismo dobili poziv. Nakon što je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP- a, izašla u javnost s tom tvrdnjom, ja sam naveo da nismo dobili poziv."