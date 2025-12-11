FREEMAIL
Ne uvozimo iz Poljske samo jaja, jabuke i kisele krastavce: Uvozni proizvod su i molitelji

Ne uvozimo iz Poljske samo jaja, jabuke i kisele krastavce, uvozni proizvod su i molitelji koji već tri godine kleče na trgovima. Da, iz Poljske je krenula ideja muške krunice.

Ali to da se muškarci okupljaju da mole za čednost u ženskom odijevanju i za povratak autoriteta muža u obitelj, ne sviđa se najmanje 70 tisuća građana u ovoj zemlji koji su potpisali peticiju da ih se makne s trgova.

Moramo spriječiti one koji zahtijevaju da žene vrati u 19. stoljeće, rekla je Sanja Sarnavka koja je peticiju i pokrenula. Više pogledajte u prilogu Direktove Ane Trcol.

11.12.2025.
9:26
RTL Direkt
