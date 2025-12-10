Par iz Gorskog kotara dvije godine 42-godišnjaka držao kao roba: Mooolim!?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POVRATAK U SREDNJI VIJEK /

A sad povratak u srednji vijek - par iz Gorskog kotara dvije je godine 42-godišnjaka držao kao roba. Molim!?

Čovjeku su oduzeli dokumente, stavili ga u kamp kućicu bez osnovnih životnih uvjeta i prijetnjama i obmanama preuzeli potpunu kontrolu nad njegovim životom. Iskorištavali su ga za težak fizički rad, za što, naravno, nije dobio ni eura.

Par iz pakla je uhićen, sumnjiči ih se za trgovinu ljudima, mogu dobiti do deset godina zatvora.