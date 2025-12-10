FREEMAIL
IZVLAČILI JE VATROGASCI /

Trudnica upala u kontejner u Ivanić Gradu, a za bizarnu nezgodu kriv je - mobitel

Nevjerojatna priča dolazi iz Ivanić Grada. U kontejner za tekstil upala je trudnica. Pozvani su vatrogasci i hitna pomoć, a ona je, srećom, prošla bez ozljeda. Za ovu nezgodu kriv je - mobitel. 

Da je u ovaj kontejner sinoć upala trudnica, susjedi nisu mogli ni naslutiti.  Trudnica koja je upala u kontejner s tekstilom, sama je nazvala Županijski operativni centar i objasnila gdje se nalazi i što joj se dogodilo. Na teren je izišlo 5 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad. Ovo im je, kažu, prva takva intervencija do sada. 

"Rekla je da nije ozlijeđena, jednostavnu su ju najsigurnijim načinom koji primjenjujemo izvukli van i ustanovili da nije ozlijeđena ali da je trudna. Pa su morali pristupiti s posebnim oprezom", rekao je Jasminko Kranjčec, pomoćnik zapovjednika JVP Ivanić-Grad.

Pozvali su i hitnu, a trudnica je, srećom neozlijeđena – puštena kući. Za ovaj neobični pad kriv je mobitel – koji joj je pao u kontejner. Kad ga je pokušala dohvatiti zbog dubine podzemnog spremnika – upala je u njega.

10.12.2025.
20:16
Maja Lipovšćak Garvanović
