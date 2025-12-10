FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sjajno /

Kao po špranci: Pogledajte kako Hrvatska lokomotiva iz obrane juri u napad

Hrvatska je već u otvaranju susreta pokazala svoju prepoznatljivu brzinu i uigranost. Nakon još jedne sjajne obrane Lucije Bešen, lopta je ekspresno stigla do Andree Šimare koja sigurno pretvara kontru u pogodak. Taj brzi prijelaz iz obrane u napad donio je Hrvatskoj novo povećanje prednosti i potvrdio dominaciju već u prvim minutama.

Pratite utakmicu na programu RTL 2 i na platformi VOYO, te tekstualnim prijenosom na portalu Net.hr

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.12.2025.
19:17
Sportski.net
HrvatskaKinaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx