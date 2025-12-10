FREEMAIL
POSLJEDNJI ISPIT /

Evo kada i gdje gledati hrvatske rukometašice u finalu President cupa

Utakmicu Hrvatske i Kine u finalu President cupa možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

10.12.2025.
9:06
M.G.
Hrvatska ženska rukometana reprezentacija u srijedu 10. prosinca od 18.30 sati igra finale President cupa protiv Kine, a pobjeda u toj utakmici donosi 'Kraljicama šoka' osvajanje 25. mjesta na Svjetskom prvenstvu.

Izabranice Ivice Obrvana su pobjedama nad Iranom, Urugvajem i Paragvajem izborile finale, a Kina je do njega stigla dominantnim pobjedama nad Egiptom, Kazahstanom i Kubom u President cupu.

I Hrvatska i Kina, u President cup, utješno natjecanje nakon ispadanja sa Svjetskom prvenstva su ušle nakon što su skupinu na SP-u završile na posljednjem mjestu. Hrvatska je u skupini poražena od Rumunjske, Danske i Japana, a Kineskinje su u svojoj grupi izgubile od od Poljske, Francuske i Tunisa.

Utakmica između Hrvatske i kine igra se u srijedu od 18.30, a možete je gledati na RTL 2 i platformi Voyo.

Utakmicu Hrvatske i Kine u finalu President cupa možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

