NAVIJAČI U NEVJERICI /

Poznati tenisač šokirao priznanjem: 'Bio sam jako uplašen, tada počnete razmišljati o tome...'

Poznati tenisač šokirao priznanjem: 'Bio sam jako uplašen, tada počnete razmišljati o tome...'
Foto: Paul Zimmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Tsitsipas otkrio da su za sve bili krivi bolovi u leđima

1.1.2026.
14:29
Hina
Paul Zimmer/imago Sportfotodienst/profimedia
Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas, koji trenutno zauzima 36. mjesto na ATP listi, izjavio je u četvrtak da je ozbiljno razmišljao o završetku karijere zbog jakih bolova u leđima tijekom prošle godine.

"Nakon poraza u 2. kolu US Opena od Nijemca Daniela Altmaiera bio sam jako uplašen. Dva dana nisam mogao hodati i tada počnete razmišljati o tome što možete očekivati u nastavku karijere. Pitao sam se hoću li više moći igrati bez bolova", izjavio je Tsitsipas u Perthu, gdje će s Mariom Sakkari nastupiti na United Cupu.

Foto: Mike Stobe/getty Images/profimedia

Nakon ispadanja u 2. kolu US Opena grčki je tenisač odigrao samo dva meča, i to u Davis Cupu. Tsitsipas navodi da se je savjetovao sa više liječnika te da je zadovoljan tretmanom liječenja koji mu je omogućio da posljednjih pet tjedana trenira bez bolova u leđima. 

"Moja najveća pobjeda u 2026. godini bit će da više ne moram brinuti o tome hoću li biti u stanju završiti mečeve. Ohrabrujuće je što su treninzi za novu sezonu prošli bez bolova i nadam se da će tako ostati. Važno je da vjerujem da se mogu vratiti na pozicije na kojima sam bio i učinit ću sve što mogu da to ostvarim ", kazao je nekad treći tenisač svijeta, koji je bio finalist Roland Garrosa 2021. i Australian Opena 2023. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska sportska godina za pamćenje: Filmske priče za nove pobjede i postolja

Stefanos TsitsipasBolLeđaKraj Karijere
