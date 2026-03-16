Hrvati otkrili brine li ih mogući izlazak SAD-a iz NATO-a: 'Države vode očiti psihopati'

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na saveznike da pomognu u zaštiti Hormuškog tjesnaca. U suprotnom - zaprijetio je - "bit će to vrlo loše za budućnost NATO-a".

Trump je pozvao saveznike da pošalju svoje brodove u tjesnac. Australija, Francuska, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo zemlje su koje zasad nemaju takve planove. Trump očekuje da će se u osiguranju tjesnaca pridružiti i Kina, prije nego što posjeti Peking.

Inače, treći je tjedan sukoba na Bliskom istoku - Izrael je nastavio bombardirati Iran, koji je uzvratio udarima na regiju. Jedna osoba poginula je u Abu Dhabiju, a zračna luka u Dubaiju bila je privremeno zatvorena zbog napada dronom u blizini.

"Zahtijevam da te zemlje dođu i zaštite vlastiti teritorij. Jer to je mjesto iz kojeg dobivaju svoju energiju. I trebali su doći i pomoći nam da ga zaštitimo", poručio je Trump.

"Kako još nismo primili nikakve takve zahtjeve, teško nam je odgovarati na hipotetska pitanja. Japanska vlada trenutačno razmatra koje bi potrebne mjere trebalo poduzeti. Naravno, to će biti u okviru japanskog pravnog sustava", objasnila je japanska premijerka Sanae Takaichi.

"Ne vidim da je NATO donio ikakvu odluku u tom smjeru niti da bi mogao preuzeti odgovornost za Hormuški tjesnac. Da je to slučaj, tada bi se tijela NATO-a time odgovarajuće bavila", izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

'Je li vas brine?'

"Ne. Europljani ionako ne ratuju po cijelom svijetu kao Amerika. Složni zajedno možemo se obraniti od svake agresije", rekao je Branko Ormanec, dok je Ivana Matas porućila: "Ne. Bitno mi je da Hrvatska ne izađe iz NATO-a, a za SAD mi nije važno".

"Ne, jer u NATO savezu je jedan šef, koji sve više ucjenjuje. A europski političari se trebaju zapitati, zašto su se doveli u ovakvu situaciju. Europska zajednica je moćna, kada bi svi bili složni. Ovako su sada tigar od papira", rekao je Željko Malčić.

"Mene brine što države vode očiti psihopati željni rata i mrtvih i smatram da državu ne bi trebali voditi ljudi stariji od 50 godina jer njih očito ne zanima budućnost jer je njihov život onako pri kraju", objasnila je Tihana Mladenić.

S druge strane, Mauro Gattoni je poručio da ga situacija "jako brine", a Vesna Matić je rekla: "Brine nas kako ćemo preživjeti s malim plaćama i mirovinama od ovih poskupljenja...".