Hit trener otkrio tajnu HNL čuda: 'Kad sam im to rekao, resetirali su se i počeli pobjeđivati'

Nikola Šafarić, trener i sportski direktor NK Varaždin, ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u klubu u Varaždinu. Hit trener SHNL-a u velikom razgovoru secira povijesnu sezonu svog kluba. Varaždinci su osvajanjem trećeg mjesta u SHNL-u ostvarili najveći uspjeh u klupskoj povijesti i ponovno osigurali izlazak u Europu. Šafarić, između ostalog, otvoreno govori o tajnama uspjeha, prijelomnom trenutku sezone koji je promijenio sve, izazovima ljetnog prijelaznog roka te stanju u klupskom hrvatskom nogometu.

Opuštenost i prirodan put

Prošle sezone četvrti, ove treći s rekordna 54 boda. Očekivanja su nadmašena. Kako ste uspjeli ponoviti, pa i nadmašiti sjajnu prošlu sezonu?

"To smo mislili i prošle godine, kako ponoviti ovu sjajnu sezonu, ali nekako bez nekog opterećenja smo ušli u sezonu i participirali u njoj. Nismo si stvarali neki pritisak, išli smo kolo po kolo igrati, dati sve od sebe pa što bude. Bilo je tu dosta promjena tijekom sezone, ali jednostavno u toj nekoj opuštenoj atmosferi došli smo do sjajnog rezultata. Mislim da smo neke rekorde oborili. Puno sam razmišljao kako bih htio jednog dana ostaviti sve igrače na okupu i još se selekcionirati da dignemo kvalitetu, ako je to moguće. Ali, shvatio sam tijekom sezone da je to prirodni put našeg kluba, način funkcioniranja da jednostavno, kad dođe vrijeme da dečki idu dalje, da dođe do velikih transfera za klub i za njih, da i oni pokušaju riješiti egzistenciju, moramo ih prodavati i tražiti nove igrače. Za sada uspijevamo i nadam se da će tako biti i dalje", priča nam Nikola Šafarić.

Prijelomni trenutak sezone

Svaka uspješna sezona ima svoj prijelomni trenutak. Koji je bio vaš, kada ste postali svjesni da možete napraviti iskorak i osigurati Europu?

"Bili smo u krizi rezultata, a dobro smo igrali. Protiv Lokomotive nam je u 93. minuti poništen gol zbog malog zaleđa. Onda smo doma u Vukovaru odigrali odličnu utakmicu. Otišli smo u Istru, tamo nesretno izgubili, a odigrali vrhunsko poluvrijeme, trebali voditi dva-tri razlike. Poništen pogodak, autogol, ona 'krtica' i izgubimo utakmicu. Tu smo bili u šoku. Kod kuće povedemo protiv Gorice, dobijemo upitan gol, opet se desi neka nesreća i nismo uspjeli pobijediti, a bili smo bolji. Došao sam u svlačionicu, dečki su malo očekivali da će se nešto desiti, nismo bodovno najbolje stajali. Ja sam im u tom trenutku rekao: 'Zbog ovog boda igrat ćemo Europu'. Nisam rekao da ćemo biti treći, rekao sam 'igrat ćemo Europu'. Onda sam na njihovim licima, jer bili su potonuli, vidio kako su poslije te moje izjave digli glave, kao da su se resetirali. I od tog trenutka smo počeli opet pobjeđivati. Presudni trenutak mislim da se desio protiv Rijeke kod kuće kada smo ih uspjeli pobijediti. Napravili smo neku bodovnu zalihu i tu se osjetilo da je ekipa vratila samopouzdanje i da su i oni svjesni da bi mogli napraviti odličan rezultat."

Vruće ljeto u Varaždinu: 'Tavares vrijedi dva i pol milijuna'

Rezultat je tu, ali sada slijedi onaj najteži dio - prijelazni rok. Klub živi od prodaje igrača. Kakva je situacija, ima li konkretnih ponuda? Spominje se odlazak Tavaresa.

"Do sada smo imali jednu konkretnu ponudu za Tavaresa, to nije zadovoljavalo naše želje i potrebe. Bila je ispod milijuna eura, a mislim da on vrijedi oko dva, najviše dva i pol. Atraktivivan je igrač i na tržištu takvi igrači kotiraju jako dobro. Još ima prostora za napredak. Vrijedi onoliko koliko će netko ponuditi, ali mi tu ponudu ne moramo prihvatiti. Mislim da kroz još godinu dana rada s nama može biti još kvalitetniji. Vidjet ćemo. Latković je s reprezentacijom, izabran je među prvih jedanaest lige, i on je na nekom plafonu što se tiče platežne moći i možda je vrijeme da ide, ali nećemo ništa raditi na silu. Svi ostali su skrenuli pažnju na sebe, od Vuka, Duvnjaka, Škaričića, Mamut je odigrao odličnu sezonu, Maglica je bio odličan... Svi imaju svoju cijenu koju su digli, ali moramo gledati stabilnost kluba. Jednog trenutka, kad osiguramo novce koji su nam potrebni kroz transfere za stabilnost u budućnosti, morat ćemo reći da je dosta i okrećemo se sljedećoj sezoni. Prijelazni rok jako dugo traje i to meni malo zagorčava život i otežava rad, ali svi smo u istom košu. Evo, mogu se pohvaliti da smo produžili ugovore sa Škaričićem, Duvnjakom i Mamutom."

Europski izazovi i stanje u HNL-u

Opet vas čeka Europa. Prošle sezone hrabro ste se suprotstavili portugalskoj Santa Clari. Kakve su ambicije ove godine, s obzirom na to da prijete imena poput Sportinga iz Lisabona, Ajaxa i Partizana?

"Imamo težak ždrijeb, možda i teži nego prošle godine jer stvarno ima vrhunskih ekipa. Naravno da bi bilo lijepo da prođemo barem jedno kolo, bez obzira na protivnika. Ali mislim da će biti presudno u kakvom ćemo mi momentu biti, tko će ostati, tko će otići. Prijelazni rok traje skoro do sredine devetog mjeseca, a mi igramo u sedmom. To će sigurno puno utjecati na momčad. Nadamo se prije svega dobrim igrama i da će nas možda malo pomaziti ždrijeb pa da dobijemo nekog ravnopravnog protivnika s kojim u egalu možemo tražiti prolaz dalje."

Dinamo je ponovno bio dominantan u SHNL-u, daleko ispred svih. Kako gledate na tu razliku u kvaliteti i općenito na stanje u ligi?

"Financije jako dirigiraju kvalitetu lige. Ako smo mi s devetim budžetom na trećem mjestu, naravno da se postavljaju mnoga pitanja. Dinamo je stvarno bio nivo za sebe, i individualno i momčadski, ima širinu i tek kad igraš s njima vidiš ogromnu razliku u kvaliteti. Mislim da se kvalitetnim radom može kompenzirati dio toga i da svi trebamo biti konkurentni i baviti se sobom. Na nama trenerima je najbitnije da napunimo čašu do kraja i to nas mora odvesti tamo gdje nam je mjesto. Ako stalno tražimo alibi, uvijek će nam netko drugi biti kriv. Hajduk, ako se uspiju posložiti... sad su dosta mladih igrača digli, i ako uspiju dobru selekciju napraviti uz postojeći kadar, mogu biti puno konkurentniji i približiti se Dinamu, ali opet ovisi što će Dinamo napraviti. Rijeka je tu, a mi svi ostali smo prepušteni sebi. Taj skauting i odabir kvalitetnih, karakternih igrača, uz rad stožera, može vas plasirati dosta visoko. Mislim da smo mi to pokazali i dokazali u zadnje dvije godine."

Nikola Šafarić i Varaždin pokazali su da se i s ograničenim resursima, ali uz jasnu viziju, zajedništvo i hrabrost, mogu ostvariti snovi. Dok klub čeka izazovno ljeto i nove europske ispite, jedno je sigurno. Varaždinska nogometna priča daleko je od završetka.

