Što se događalo na Poljudu? 'Ne želim se s tim baviti, mogli smo i mi reagirati mirnije'

Nikola Šafarić, trener Varaždina, podijeljenih je osjećaja nakon remija s Hajdukom na Poljudu protekle subote. Na krilima fantastičnog voleja Duvnjaka, čiji gol već sad konkurira za pogodak sezone i odličnih obrana Olivera Zelenike, Varaždin je uspio uzeti veliki bod Hajduku na Poljudu i to s igračem manje. Momčad Nikole Šafarića od prve je minute nametnula svoj ritam, stala u čvrst blok i iz brzih kontri radila ozbiljne probleme Splićanima, a nakon drugog žutog, odnosno crvenog kartona Boršiću u 70. minuti, hrabro je izdržala do kraja. I dok se u Splitu priča o propuštenoj prilici Hajduka u borbi za naslov, u Varaždinu prevladava dojam da je momčad pokazala karakter i zrelost. Varaždin je na četvrtom mjestu u SHNL-u.

S Nikolom Šafarićem razgovaramo o utakmici, golčini Duvnjaka, Zelenikinim obranama, crvenom kartonu, ali i o tome što ovakav rezultat znači za nastavak sezone Varaždina.

Potpisnih ovih redaka razmišljao je da li da vam čestitam na bodu ili pitam jeste li razočarani nakon 1-1 protiv Hajduka?

"Upravo tako. Osjećaji su dan nakon utakmice pomiješani. Nisam skroz zadovoljan, ali na kraju kad gledaš, bod u Splitu uvijek je dobar. Dvije potpuno različite utakmice sam vidio. Prvi dio do toga poklona Zelenike i kasnije nakon crvenog, tih 20 minuta je bilo gusto. Naravno da nas je Hajduk stisnuo, imali smo igrača manje, Splićani su imali dominaciju, Zelenika je imao vrhunske obrane, ali do tog trenutka dok smo bili ravnopravni do tog poklona, bili smo odlični, bolji i jako malo dopustili Hajduku. Imali smo gol prednosti, imali smo još dva vrhunska izlaska prema naprijed, gdje smo trebali zabiti gol. nažalost, nismo. Na kraju, i s tim igračem manje smo dobro izgledali, imali neke situacije. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni na kraju", kaže za portal Net.hr Nikola Šafarić.

Remi je realan?

"Gledajte, momentum utakmice se promijeni u par sekundi. Sve super, a onda gol, poklon, crveni karton i teško je onda to sve izdržati. Mi smo izdržali i moramo biti zadovoljni s bodom".

Kako komentirate spektakularan gol Tomislava Duvnjaka za 1-0 i trenutak koji je potpuno okrenuo ritam utakmice, a to je taj crveni karton?

"Drago mi je zbog njega posebno, jer stvarno jako puno radi, dobro radi, opravdava povjerenje od kad je došao, raste iz utakmice u utamicu Dule. Nagradio je sam sebe s tim spektakularnim golom. I protiv Rijeke je odigrao odličnu utakmicu, sve je bolji i bolji. Nedostajale su mu brojke, sad je i njih počeo dobivati i Dule izrasta u ozbiljnog igrača."

Kako komentirate drugi žuti Boršiću, opravdano ili ne?

"Nikad to ne komentiram, neću ni sad. Neću se uopće s tim baviti. Mogli smo i mi malo oprezniji biti kod te situacije. To je ono na što ja i moji igrači mogu utjecati, ono na što ja mogu pokušati utjecati, da budemo oprezniji i pametnije odluke donosimo u tim nekim trenucima, kad imamo već žuti karton. Jel', vidjeli smo što se dogodilo, takva situacija može ti odvesti utakmicu u neki drugi smjer."

Što ste rekli svojim igračima na poluvremenu i u trenucima kad vas je Hajduk pritisnuo?

"Dvije različite situacije. Na poluvremenu smo vodili 1-0, rekao sam im da samo tako trebamo nastaviti. Žao mi je bilo što već protiv Dinama nismo takav inat pokazali, ali očito smo nešto naučili. Imali su puno više vjere u sebe, vidjeli da mogu igrati ravnopravno protiv Hajduka i iz tog samopouzdanja je i došla ta trka, aresivnost i da smo dobro izgledali cijelu utakmicu", govori Nikola Šafarić.

Jeste li zadovoljni tranzicijom?

"Tranzicija kao tranzicija, bila je odlična osim te same završnice. Vane Jovanov izašao je sam prema, iz jednog našeg build upa, odlično razigrane akcije, došli smo do situacije u kojoj nije konkretno ni pucao ni dodavao. Mamut je bio sam. Da je malo makši bio, da je uspio njemu gurnuti loptu. Poslije toga, Mamić je za Vuka imao odličnu sitzaciju gdje treba samo mekano spojiti. Tavares kad je ušao, isto je puno problema stvarao. Vuk je imao nekoliko situacija u drugom dijelu. Bilo je to sve dobro, ali još nam malo nedostaje one finoće u završnici, da se nagradimo. Kad već isrtrčimo i dobro razigramo, jer ipak se igra za golove. Tu nam malo nedostaje mirnoće".

Kakva je bila atmosfera u svlačionici nakon utakmice?

"Nije bilo ni euforije niti išta. Imamo utakmicu već u srijedu. Čestitali smo, pohvalio sam dečke jer su stvarno odradili dobru utakmicu. Trebalo je taj pritisak izdržati. Nije lako na Poljudu 25 minuta s igračem manje igrati i moramo se pripremati za srijedu i tešku utakmicu protiv Osijeka."

Smatrate li da ste protiv Osijeka favoriti zbog loše forme Osijeka u ovoj sezoni i što ste naučili iz utakmice protiv Hajduka na Poljudu, što bi mogli primijeniti protiv Osijeka?

"Vidjet ćemo prvo kako ćemo igrati protiv njih, tko je zdrav, tko je umoran. Neke igrače ćemo sigurno rotirati, nekima treba malo duže da se oporave, neki su tek ušli u ritam, ali me veseli što smo dobili širinu. Dosta se igrača vratilo nakon ozljeda, tako da s te strane moramo prvo dobro pogledati Osijek, na koji način igraju, da uočimo detalje koji su važni. Prema tome ćemo složiti momčad", zaključio je Nikola Šafarić.

