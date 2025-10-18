Hit trener o kojem priča Hrvatska: 'Svjesni smo što nas čeka na zimu i što se može dogoditi'

Nikola Šafarić postao je jedno od najzanimljivijih trenerskih imena SuperSport HNL-a. Na klupi Varaždina već dvije godine uspješno gradi momčad koja igra moderan, atraktivan i hrabar nogomet. Pod njegovim vodstvom NK Varaždin se prometnuo u hit prvenstva i trenutno zauzima visoko četvrto mjesto na tablici. I prošle i pretprošle sezone Varaždin je igrao sjajno pod Šafarićevim trenerskim vodstvom...

Najveći je cilj stabilizacija. Znam otprilike što me čeka sljedeća dva prijelazna roka i znam što bi se moglo dogoditi. Vrlo brzo se može promijeniti i kostur momčadi, vrlo brzo može biti puno promjena u momčadi. Već sad dolazimo, evo kako sam ja tu već petu godinu sportski direktor, druga godina trener, dosta ima istih igrača. Sigurno da će kroz šest mjeseci biti dosta promjena u momčadi, tako.da su to neki izazovi i opet ćemo se možda vraćati na sve što smo prošli. Nikola Šafarić za Net.hr.

Otvoreno u svemu

U razgovoru za portal Net.hr, Šafarić otkriva tajnu uspjeha, što ga krasi kao trenera, progovara o ambicijama svojih igrača, kluba, o tome što NK Varaždin čeka, o stabilnosti kao najbitnijem segmentu. Priča i o tome zašto je NK Varaždin još daleko da bi razmišljao o nekom od igrača u dresu Vatrenih. Nikola Šafarić najavljuje nadolazeći susret protiv Gorice, u sklopu 10. kola SHNL-a. Naravno, nisu to sve teme. S Nikolom Šafarićem pričamo sasvim otvoreno...

SHNL pratite na portalu Net.hr.

Zanimljivo je da Šafarić najdugovječniji trener Lige, a također s 44 godine je među starijim trenerima. Od njega su stariji samo Silvijo Čabraja iz Vukovara 1991 kojem je 57 godine,, te Mario Kovačević (50) i Victor Sanchez iz Rijeke kojem je 49 godina.

Godinu dana mlađi od Šafarića je Mario Carević, dvije godine Simon Rožman iz Osijeka, a tri godine Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

'Željni smo dokazivanja'

Najmlađi trener Lige je trener Slaven Belupa Mario Gregurina (37), a od njega je dvije godine stariji Istrin strateg Oriel Riera, a tri godine Lokomotivin trener Nikica Jelavić (40).

POGLEDAJTE VIDEO: Najmlađi trener SHNL-a u Maksanovom korneru kod Silvija Maksana: 'Kovačević je imao puno povjerenja u mene i naučio me bitnu stvar'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Trendovi su se promijenili", kazat će Nikola Šafarić.

Momčad Varaždina prošle je sezone pod vodstvom Nikole Šafarića izborila nastup u Europi, a sjajni je trener sad otkrio tajnu i recept za uspjeh. U čemu leži taj faktor X?

"Prije svega, to je naše zajedništvo, želja za dokazivanjem nas kao stožera i igrača sami po sebi. Svi oni su željni dokazivanja. Neki od njih su imali već dobre karijere, pa su se malo negdje zagubile. Neki mladi su bili talenti, pa su izgubili kontinuitet. Doveli smo ih u Varaždin i oni su reagirali na najbolji mogući način. Prikupljamo igrače koji su željni dokazivanja i koji žele napraviti iskorak. NK Varaždin je dobra sredina za takve igrače zato što ih možemo istrpiti. Imaju dobru šansu da se pokažu", priča Nikola Šafarić.

'Svi igrači su manje - više moj odabir'

Kad ste u 8. prosinca 2023. službeno preuzeli prvu momčad Varaždina kao trener, jeste li očekivali da bi mogli ostvarivati takve rezultate i da bi NK Varaždin mogao igrati dobar nogomet kao što igra sad?

"Nismo uopće razmišljali o nekoj budućnosti, kraćoj ili dužoj. Bio nam je prioritet da damo sve od sebe i prije svega da napravimo dobre odnose. Meni je možda malo olakšavajući faktor i taj što sam i sportski direktor kluba, jer sam bio prisutan u svim dogovorima sa svima koji su došli u NK Varaždin. Svi su oni manje - više bili moj odabir i onda je puno lakše bilo započeti trenersku karijeru u NK Varaždin. Iz razloga što sam već duži period proveo s njima. Dobro sam upoznat s cijelom situacijom u svlačionici. Bitna je bila stavka da se mi uistinu nismo bojali izazova, ja i moj stručni stožer, vjerovali smo u sebe i u njih."

Znači, stručnjak ste engleskog tipa, menadžer. I trener i sportski direktor...

Foto: Nel Pavletic/pixsell

"Da, tako je. Puno mi tu pomažu i Zoran Kastel kao i Dino Kresinger kao pomoćnici. Pogotovo kad je prijelazni rok. Oni su tu jako bitni jer ima tu puno sastanaka, pregovora i svega. I za same trenažne jedinice su mi oni tu. Meni osobno to odgovara i sviđa mi se ta uloga, jer puno lakše je onda i komunicirati s njima. Jer, nekad se znaju ti odnosi između trenera i sportskog direktora i uprave poremetiti, a mi imamo sve dobro posloženo, na vrhunskom nivou".

'Svi nas respektiraju'

Što vam je bio najvći izazov kad ste preuzeli prvu momčad NK Varaždin i što vam je najveći izazov ove sezone u SHNL-u?

"Prije svega. htjeli smo napraviti stabilan klub i da se dokažemo svi zajedno. To smo uspjeli prošle sezone ostvarivši povijesni rezulat plasiravši se u Europu. Rijetki su to slučajevi, ne znam jesmo li se samo jednom možda plasirali kroz rezultat na tablici. Većinom je to bio kroz neki Kup, govorim o prijašnjem klubu koji se nalazio na ovim našim prostorima. To je bio stvarno veliki rezultat, a sad je najveći izazov ponavljati te rezultate i to je najteže. Pokazali smo da možemo, dečki su isto pokazali da mogu, ali mislim da sad svi malo drugačije gledaju na nas. Respektiraju nas, a mi moramo biti svjesni da bez nastavljanja takvog rada, bez fokusa, ubrzo se sve to može promijeniti. Treba uživati u svemu ovome i pokušati se još nadograđivati."

Mislite da se ostali prvoligaški klubovi boje NK Varaždin na terenu, pogotovo kad dolaze u Varaždin?

"Ne, ne mislim da se boje, ali nas respektiraju. Nije im svejedno igrati protiv nas, kao što nije ni nama protiv bilo koga igrati. SHNL je pokazao da nema izrazitog favorita. Istina da je Dinamo možda malo ispred drugih i Hajduk, pogotovo kad igra kod kuće. Nije lako igrati u gostima protiv Hajduka na Poljudu, ali SHNL je pokazao da ako nisi sto posto fokusiran, ako nisi sto posto u utakmici, ako uđeš u utakmicu lako ćemo, da se vrlo lako bodovi gube."

'Najveći klupski cilj je stabilizacija'

Koji su ciljevi pred vas stavljeni za ovu sezonu SHNL-a?

"Najveći je cilj stabilizacija. Znam otprilike što me čeka sljedeća dva prijelazna roka i znam što bi se moglo dogoditi već za sljedeću sezonu, vrlo brzo se može promijeniti i kostur momčadi, vrlo brzo može biti puno promjena u momčadi. Već sad dolazimo, evo kako sam ja tu već petu godinu sportski direktor, druga godina trener, dosta ima istih igrača. Sigurno da će kroz šest mjeseci biti dosta promjena u momčadi, tako da su to neki izazovi i opet ćemo se možda vraćati na sve što smo prošli. Treba pronaći nove igrače, nova lica željnih dokazivanja i to nije lako. Znamo se vrtiti u krug. Tako da će stabilnost biti na prvom mjestu, a mi ćemo uvijek biti željni dokazivanja, što boljeg rezultata, ganjanja onog tko je na tablici ispred nas."

'Bit će dosta promjena, više nego ljetos'

Rekli ste "dobro znam što me čeka". Što vas to konkretno čeka, možete li biti jasniji i precizniji?

"Bit će dosta promjena. Puno više nego što je to bilo u ljetnom prijeznom roku."

Bojite se izraženijeg odlaska igrača?

"Ne da se bojimo nego smo svjesni toga. Upravo zato govorim da je stabilnost najbitnija, a vi ste konstatirali da je stabilnost već napravljena. Gledajte, stabilnost se može vrlo brzo poremetiti. Ako si neoprezan, ako se malo opustiš, možeš doći u problemu. U svim momčadima, svjedoci smo toga, ima puno promjena. NK Varaždin ih je imao malo. Mislim da će ih druge godine biti puno više."

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Postoji li šansa za spriječite veći odlazak igrača na zimu?

"Naravno, moguće je. Ako ćemo rasti, ponavljati rezultate, onda je i veća šansa da se zadrže, ali onda opet, ako nastavimo imati dobre rezultate, kako to obično biva u takvim slučajevima, onda ćemo vjerojatno imati i ponude. Svakako će biti zanimljivo."

Jeste li svjesni toga da čitav hrvatski klupski nogomet priča o vama u kontekstu dobrog i kvalitetnog trenera i kako gledate na to?

"Ne osjećam se tako i ne razmišljam na taj način."

'Studiozan sam'

Dobro, ali koje vaša osobna tajna trenerskog uspjeha?

"Mislim da sam prije svega studiozan i da dobro pripremam utakmicu prema suparniku. Pokušavamo svoj stil igre, pogotovo napadački - zadržati. To mi je prioritet, da imamo što manju potrošnju u fazi obrane i da imamo što više svježine u fazi napada. To same postavke na terenu i taktičke neke varijante nam mogu omogućiti i s time se najviše bavim."

Što očekujete u nedjelju (18.15) u Velikoj Gorici protiv NK Gorica? Nećete moći računati na Bočkaja i Tavaresa​.

'Gorica dobro igra'

"Gorica je težak suparnik, jako dobro igraju. Pobijedili su i Dinamo na Maksimiru, ali svaka je utakmica posebna za sebe. Sigurno neće biti lako i naravno da se nadamo pozitivnom rezultatu."

I za kraj, vidite li nekog iz Varaždina u dresu hrvatske nogometne reprezentacije ili barem na predpopisu u budućnosti?

"Nemojte se šaliti, prosim vas."

Ozbiljni smo. Zašto ne barem za neku prijateljsku utakmicu, u B momčadi Hrvatske?

"Daj Bože da se u skorašnjoj budućnosti dogodi, ali mislim da Varaždin mora još puno raditi. Puno je posla i za mene i na cijelom klubu, da uopće stvaramo nekog tko bi uopće mogao biti blizu blizu šireg popisa. Možemo maštati o tome, a sad što će biti u budućnosti, vidjet ćemo", zaključio je Nikola Šafarić.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Samir Toplak u podcastu Net.hr-a Maksanov korner kod Silvija Maksana: 'Oduzeli su mi naslov s Varteksom 1996. Protiv Hajduka je bila krađa samo takva'