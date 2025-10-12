Mogu li Farski Otoci kreirati čudo za Hrvatsku? Hit trener nam tvrdi: 'Primijetio sam jedno'

Nikola Šafarić, trener NK Varaždin, prati sve što se događa u kvalifikacijama za SP 2026. Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 20.45 u Varaždinu igra svoju šestu utakmicu u kvalifikacijama za SP. Šafarić je hit trener SHNL-a i za portal Net.hr najavio je utakmicu Hrvatske i Gibraltara, te govorio i o ostalim aktualnostima vezanim za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Češku, za kvalifikacije za SP...

Što treba Hrvatskoj?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Suparnik Vatrenima je Gibraltar, posljednjeplasirana momčad u skupini L. Gibraltar ima 5 poraza i gol razliku 2-17. Hrvatska je vodeća u grupi L sa 13 bodova uz gol razliku 17-1.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratite na portalu Net.hr.

Češka je druga s istim brojem bodova kao i Hrvatska, ali s lošijom gol razlikom (11-6) i utakmicom više. Što je sve Hrvatskoj potrebno da bi se plasirala na SP, odnosno da bi već u nedjelju potvrdila prvo mjesto u grupi i izravno čekirala kartu za SP u SAD-u, Meksiku i Kanadi sljedećeg ljeta? Dakle, stvar je ovakva...

Hrvatska je već sada, sa sedam bodova u preostala tri susreta u kvalifikacijama za SP matematički sigurna, no bilo bi sjajno doći u situaciju da se u Podgoricu putuje bez ikakvog pritiska.

S obzirom na to da je u slučaju jednakog broja bodova odlučujući kriterij gol razlika, a Hrvatska je tu bolja od Češke, može se reći da bi dvije pobjede Vatrenima gotovo sigurno bile dovoljne za osiguravanje vize za Ameriku i to čak i ako Česi dobiju obje utakmice. Uz to, realno je očekivati da će se gol razlika Hrvatske protiv Gibraltara dodatno popraviti, čime bi posao Čeha postao još teži.

Ukoliko Hrvatska uzme tri boda protiv Gibraltara što svi očekujemo, a Farski Otoci iznenade Češku u Torshavnu (18.00), Hrvatska bi kao prva u grupi L izborila nastup na SP-u.

Naravno, u teoriji Česi mogu preskočiti Hrvatsku, ali za to bi morali uvjerljivo svladati i Farske Otoke i Gibraltar s ogromnim razlikama u pogocima. Što se tiče onog najkatastrofalnijeg scenarija za Hrvatsku, bez SP-a bi Vatreni ostali jedino ako bi doživjeli poraze od Farskih Otoka na Rujevici i Crne Gore u Podgorici u studenom, a Česi pobijedili Gibraltar s barem 15 pogodaka razlike, što je ravno čudu.

Prvo mjesto u skupini L, međutim, nije jedini cilj našoj izabranoj nogometnoj izabranoj vrsti. U igri je i borba s Njemačkom za mjesto u prvom potu ždrijeba, što nosi i prednost u odabiru kampa reprezentacije, iznimno važan detalj za prvenstvo koje se igra na ogromnom geografskom prostoru.

Hrvatska će tražiti pobjede u sve tri preostale utakmice u kvalifikacijama za SP, ali sada joj treba i jedan (k)iks Nijemaca nakon remija u Pragu. Naime, prije tog dvoboja Hrvatska je bila ispred Njemačke i ostaje u prvom potu ako osvoji jednak broj bodova kao Elf.

'Sve je na nama'

No, sad je situacija takva da ako Nijemci pobijede u svim preostalim susretima. a raspored im nije nimalo lagan, oni će zauzeti tu povlaštenu poziciju.

Sve u svemu, Vatreni su već “namirisali” Svjetsko prvenstvo. Sada ga još samo treba i potvrditi, a vrijedi naglasiti kako je borba za prvi pot važnija nego što se možda na prvu čini.

"Da, to nam je sad svima u fokusu", kaže Nikola Šafarić.

Mogu li Farski Otoci iznenaditi Češku i pogurnuti Hrvatsku prema potvrdi prvog mjesta i izravnog plasmana na SP?

"Mislim da je na kraju krajeva sve na nama. Farski Otoci nam mogu sve to malo požuriti. Uvjeren sam da ćemo se mi plasirati na Svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je na nama, Hrvatska ima sve u svojim rukama i ne treba gledati ostale utakmice. Treba gledati samo i isključivo sebe. Sigurno da bi svima bilo lijepo i jako drago kad bi uspjeli Farski Otoci pobijediti Češku na svom terenu i tu bi priča završila. Nadamo se tome i mislim da bi Farski Otoci to mogli. Znate zašto? Mislim da se Češka malo ispuhala u četvrtak protiv Hrvatske. Nisu nas pobijedili i tu se malo nekako i po govoru njihovog tijela i njihovog lica nakon utakmice to vidjelo. Svjesni su Česi da više ne ovise sami o sebi, nego da čekaju kiks Hrvatske, a mislim da je to jako teško za očekivati", priča Nikola Šafarić.

Je li vas Češka u nečemu iznenadila protiv Hrvatske?

"Ne, Češka je jako dobra reprezentacija i prvu utakmicu u Osijeku kad je bilo 1-1 prijetili su, bili stabilni i opasni iz prekida. Imali su 14 udaraca na gol, tako da su sigurno pokazali kvalitetu. Imaju opasne individualce koji igraju u velikim klubovima. Imaju kontinuitet i sigurno su jedna respektabilna momčad. Mi smo u Pragu odigrali sramežljivo prvo poluvrijeme, ali izdržali smo sve i imali na kraju kvalitetnije šanse od Češke. Bili smo bolji suparnik na kraju. Jedino što je Hrvatskoj možda malo nervozu napravilo to što nismo bili možda onakvi kakvi smo htjeli biti. No, nije to bila razočaravajuća utakmica Hrvatske. Otišli smo tamo, uzeli rezultat koji nam je trebao i to je najbitnije."

Foto: Srecko Niketic/pixsell

'NK Varaždin dao je sve od sebe da bude sve super'

Dalićeva 101. utakmica na izborničkoj klupi Hrvatske i to baš u Varaždinu.

"Veselimo se svi zajedno. Nadam se da će se lijepo osjećati u svom gradu. Mi kao klub, kao NK Varaždin, dali smo sve od sebe da bude sve super. Dosta smo radili na infrastrukturi. Rijetko kad dolazi Hrvatska u Varaždin i nadamo se da će hrvatska nogometna reprezentacija biti sretna i zadovoljna i da će nam se opet vratiti."

U Varaždinu vlada sjajna atmosfera...

"Istina. Svi su sretni što Hrvatska igra u Varaždinu. Svi pričaju o utakmici. Grad se probudio, iščekuje utakmicu, u nedjelju će grad biti pun hrvatskih navijača iz svih krajeva Lijepe naše, ali i iz dijaspore. Svi znamo što hrvatska nogometna reprezentacija znali za hrvatski puk i Varaždince. Djece ima strašno puno u gradu, u centru je organiziran event povodom utakmice. Puno je događanja. Varaždin diše za naše Vatrene. Svi se hoće slikati s reprezentativcima. U petak je na treningu isto bila odlična atmosfera. Istočna tribina je bila puna djece. Jako lijepi prizori. Nadamo se da će takvih prizora u Varaždinu biti što više."

'Trebamo uživati u vremenu Luke i Dalića'

Tko vas je u ovim kvalifikacijama za SP iznenadio od naših reprezentativaca, oduševio, osim Luke Modrića?

"Mislim da trebamo svi uživati u vremenu Luke Modrića i Zlatka Dalića. Zajedno s ostalim reprezentativcima doniio nam je spomenuti dvojac puno lijepih trenutaka. Možda nismo ni svjesni kakve veličine imamo u svojoj državi, a tu je sad i Joško Gvardiol koji isto dolazi na velika vrata, igra u vrhunskom klubu, pokazuje svaku utakmicu kakav bi igrač mogao biti. Već sad je veliki i jako dobar. Jedan je od najboljih stopera svijeta, defanzivnih igrača. Pred njim je velika perspektiva. Nadam se da će opet netko od mlađih u skorašnjoj budućnosti nametnuti se i biti vođa nove reprezentacije u budućnosti".

Moris Valinčić je osvojio Zlatka Dalića...

"Sigurno da dobro napreduje, dobro se razvija, ali naš izbornika sa stručnim stožerom vrhunski radi svoj posao i oni će najbolje procijeniti kad je taj trenutak da zovu nekog još iz SHNL-a", zaključio je Nikola Šafarić.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno: Legenda nas ugostila u Varaždinu i progovorila o bizarnoj priči o Vatrenima