Evo kad i gdje gledati bitnu utakmicu Hrvatske u lovu na SP

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra šestu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., a protivnik joj je Gibraltar. Susret počinje u 20.45 sati

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na prvom mjestu na tablici s boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu na tablici.

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na prvom mjestu na tablici s boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. Nakon remija protiv Češke (0-0), Vatreni traže pobjedu kojom bi dodatno učvrstili svoju poziciju u skupini L i plasirali se na Svjetsko prvenstvo 2026., uz uvjet da Farski Otoci na svom terenu iznenade Češku. Gibraltar, s druge strane, u dosadašnjem dijelu kvalifikacija nije upisao nijedan bod i u Varaždin su došli u ulozi autsajdera. U prvom međusobnom susretu Hrvatska je slavila uvjerljivo s čak 7-0, pa se očekuje da će i večeras Dalićevi izabranici dominirati terenom od prve minute. Mladi i talentirani nogometni as Luka Vušković napustio je kamp Vatrenih i priključio se U-21 reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine.

Izbornik Zlatko Dalić mogao bi iskoristiti ovu utakmicu kako bi pružio priliku nekim novim igračima, osobito u napadu i veznom redu. Utakmica protiv Gibraltara idealna je prilika da reprezentacija pokaže širinu kadra, ali i da se pojača gol-razlika koja bi mogla biti važna u završnici kvalifikacija.

S druge strane, Gibraltar pod vodstvom Engleza Scotta Wisemana nastavlja svoju borbu za prvi bod u kvalifikacijama, no razlika u kvaliteti i iskustvu između ove dvije reprezentacije i dalje je golema.

Varaždin će večeras zasigurno biti u znaku nogometa. Očekuju se pune tribine i sjajna atmosfera. Hrvatska ima sve adute na svojoj strani: domaći teren, kvalitetu i navijače koji će biti dodatni vjetar u leđa. Preostaje samo da Vatreni na terenu potvrde svoju ulogu favorita i opravdaju očekivanja.

Nakon utakmice s Gibraltarom, hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka još dvije utakmice protiv Farskih Otoka 14. studenog i Crne Gore tri dana kasnije.

