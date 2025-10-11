Varaždin sprema feštu za svog Dalića: Evo što je HNS pripremio za proslavu jubilarne utakmice

BAROK N ROLL /

U gradu Zlatka Dalića sprema se fešta. Stadion je rasprodan, ali zbog kazne će 15 posto kapaciteta morati ostati prazno. Na tribinama se očekuje 9000 navijača koji će svjedočiti tek trećoj utakmici za bodove u Varaždinu. Posljednja se igrala prije 22 godine kada je u Kvalifikacijama za EP gostovala Andora. Evo što je sve HNS pripremio za proslavu Dalićeve jubilarne stote utakmice.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili