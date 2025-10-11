Zagrepčani priskočili u pomoć djevojkama iz doma: 'Bila je u grčevima i bolovima'

SUMNJA NA TROVANJE /

Trovanje hranom moguće se dogodilo u jednom zagrebačkom učeničkom domu u kojem je oko 500 učenika i studenata. Četiri maloljetne djevojke prebačene su u Kliniku za dječje bolesti, a njezina ravnateljica Iva Hojsak potvrdila nam je da su djeca dobro. Moguće je problem bio u tortiljama koje su sinoć večerale.

Ravnateljica učeničkog doma našem je portalu net.hr-u potvrdila da je 15-ak djece prijavilo probavne smetnje, ali da su dobro. Potvrdila je i da su djevojke koje su primljene u bolnicu - primalje iz doma koje su kod njih u gostima dok se njihov dom u Vinogradskoj ne obnovi. Nedaleko od tog Učeničkog doma zatekli smo osobe koje su djevojkama pritekle u pomoć.

Senad Hasić bio je u blizini doma i primijetio je djevojke koje su trebale pomoć. "Odjedanput sam vidio 5, 6 cura. Jedna je bila skvrčena, slabo joj je bilo, vidio sam na 50 metara da joj je slabo. Prišao sam i pitao trebaju li pomoć i o čemu se radi. Druga je doletjela do mene, imala je krvave oči i kaže da su se potrovala te da hitno trebaju u bolnicu. Curi je krenulo na povraćanje, ne može ustati...". Tu je bila i Lorena Orli koja također kaže: "Vidjeli smo djevojčicu, da je u grčevima i bolovima, bila je u polučučnju, oko nje je bilo 5,6 djevojčica. Susjed Senad je otišao vidjeti što je, rekle su da su otrovane hranom, ponudili smo im da pozovemo Hitnu pomoć, ali su odgovorile da već imaju organizirani prijevoz".