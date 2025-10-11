Skandal trese Split! Ivošević na meti optužbi, tko je dohvatio bankovne račune građana?

'NIŠTA ČUDNO...' /

Nova afera u Splitu. Otkriveno je da je netko četiri mjeseca ulazio u sustav i koristio osjetljive podatke i dokumente splitske Gradske uprave. Gradonačelnik Šuta sumnja da je riječ o bivšem zamjeniku gradonačelnika Bojanu Ivoševiću jer se pristupalo s njegova računa. No, Ivošević odgovara - nadam se da je moj stari račun de-aktiviran. Zašto Ivošević proziva Šutu i tko je krao podatke? Više pogledajte u prilogu.