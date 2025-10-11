Šprajc o Playboy aferi: Ono što može Vlatka Vukelić, ne može ni hrčak ni pekar

'STO POSTO SIGURNO' /

Vlatka Vukelić, profesorica je na Hrvatskim studijima i odnedavno voditeljica DP-ova odbora koji će istraživati partizanske zločine. Kako otkriva novinar 24sata Ivan Pandžić, 2016. Vukelić je podigla tužbu protiv troje novinara, tražeći 400 tisuća kuna odštete, jer su objavili da se pet godina ranije fotografirala za hrvatski Playboy. Tvrdila je da to nije ona na fotografijama, ali je sud pravomoćno utvrdio suprotno.

Ovo su fotografije iz sudskog spisa, a fotograf Boris Štajduhar, autor snimanja, pred sudom je izjavio da je 'sto posto siguran' da je model bila Vlatka Vukelić. Iako je sudac u presudi iz 2019. naveo je da se nedvojbeno radi o njezinim fotografijama, ona i danas za 24sata ponavlja da su 'novinari napisali neistinu'.

Gđa Vukelić samo pokazuje da je čovjek jer samo čovjek može lagati i obmanjivati i javnost i sud, ne može to hrčak. I samo znanstvenica i povjesničarka može uhoditi svoje kolege znanstvenike. Ne može to pekar.

Jer gđa Vukelić u svojoj briljantnoj znanstvenoj karijeri ima i optužnicu za kaznena djela sustavnog i višemjesečnog uhođenja službene i privatne e- mail prepiske četvorice profesora s Hrvatskih studija zbog čega je jedan od njih, bivši dekan tog fakulteta dr. Ivo Čović zgrožen njezinim primanjem u stranku istog trena podnio ostavku.