Marijan je četiri godine spavao na cesti: 'Ljudi će se posmrzavati, nemojte okretati glavu!

'VEĆ SMO ZAKASNILI' /

Svjetski dan beskućnika obilježavao se jučer. Više od 100 milijuna ljudi diljem svijeta je bez doma, a Hrvatska mreža za beskućnike procjenjuje da ih je u našoj zemlji više od dvije tisuće. No čak 10 tisuća živi ih u neprikladnom smještaju - bez vode, sanitarija, struje ili grijanja. Najbrže rastuća skupina beskućnika su žene i obitelji s djecom dok su mentalno zdravlje, ovisnosti, obiteljsko nasilje i gubitak posla - najčešći uzrok beskućništva.

Ljudi koji su se našli u toj situaciju često osjećaju da su za institucije, ali i sugrađane - nevidljivi. A da se situacija može promijeniti preko noći, svjedoči i priča bivšeg beskućnika Marijana, koji se nakon duge četiri godine spavanja po prenoćištima i tramvajima, napokon uspio dignuti na noge. Više pogledajte u prilogu