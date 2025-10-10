Tajni plan za Vrhovni sud: Tko je stvarni favorit i hoće li se dva brda napokon složiti?

Državnom sudbenom vijeću (DSV) stigle su tri valjane prijave za predsjednika Vrhovnog suda. I to odvjetnika Šime Savića, profesorice Aleksandre Maganić te sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić.

DSV ih je, prema proceduri, proslijedio Uredu predsjednika Zorana Milanovića, koji u roku od osam dana treba zatražiti mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, gdje se saslušavaju kandidati.

Kad primi njihova mišljenja, koja nisu obvezujuća, dužan je u roku od 15 dana predložiti osobu za predsjednika Vrhovnog suda, koja potom treba dobiti potporu vladajuće saborske većine. Na prvom natječaju HDZ-ova većina nije prihvatila Milanovićev prijedlog, dok na drugom natječaju predsjednik nije ni tražio potrebna mišljenja.

"Ako nikoga ne predloži u roku od petnaest dana, tada je Državno sudbeno vijeće dužno po zakonu ponoviti četvrti poziv, odnosno poništiti ovaj javni poziv i ići u četvrti javni poziv", rekao je Darko Milković, predsjednik DSV-a.

"Nakon toga ćemo vidjeti što će o tim kandidatima predlagatelj, sukladno Ustavu, a to je predsjednik Republike, učiniti. Zadnji put nije napravio ništa što nije normalno, niti je po zakonu. Hoće li netko uopće biti upućen u proceduru pa ćemo sagledati stvari. Ne želim ništa prejudicirati", komentirao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Tko ima podršku Zorana Milanovića?

Ima li netko od kandidata potporu predsjednika Zorana Milanovića, iz Uredu predsjednika to zasad nisu htjeli otkriti, tek su poručili da su zaprimili kandidature i da će zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog Saborskog odbora.

Ali i to je pomak u odnosu na drugi javni poziv kada predsjednik niti podržao jedinu kandidatkinju koja se javila, niti je zatražio mišljenje o njoj. Pokušali smo, naravno, i neslužbeno doznati jesu li u Uredu predsjednika skloni kojemu troje prijavljenih, pa su nam rekli pogledajte što se s dvoje od troje sada prijavljenih, dogodilo na ranijim javnim pozivima.

A dogodilo se to da se odvjetnik Šime Savić javio i na prvi javni poziv nije dobio potporu predsjednika. Također, na drugi javni poziv javila se profesorica Maganić, nije dobila potporu predsjednika, što bi trebalo značiti da u Uredu predsjednika, da sam Zoran Milanović, razmatraju Mirtu Matić, sutkinju Visokog trgovačkog suda za predsjednicu Vrhovnoga suda.

Kako diše HDZ?

Njezin izbor sigurno se neće dogoditi bez potpore HDZ-a, jer zakon je jasan. Predsjednik predlaže, parlamentarna većina potvrđuje u Saboru. U neslužbenom razgovoru s nekim od HDZ-ovaca može se čuti da se razmatra Mirtu Matić za tu ulogu za predsjednicu Vrhovnog suda.

Naravno, treba još neko vrijeme pričekati hoće li se priča rasplesti u ovome smjeru i to zato što je predsjednik Republike nakon prvog javnog poziva podržao Sandru Artuković Kunšt. HDZ joj nije dao potporu i tada je predsjednik Milanović rekao "neću podržati nikoga osim nje", tako da treba vidjeti kako će se u konačnici rasplesti razgovori i dogovori između Milanovića i Plenkovića oko ove teme.