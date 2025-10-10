Petir i Troskot novi polaznici: Trebaju li građani političarima plaćati ratnu školu?

Saborski zastupnici Marijana Petir i Zvonimir Troskot novi su polaznici Ratne škole Ban Josip Jelačić. Riječ je o najvišoj vojnoj školi u kojoj se osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz zemlje i inozemstva, za sudjelovanje u procesu donošenja strateških i obrambenih odluka.

Ista škola bila je fokusu prije tri godine, kad je tadašnji ministar obrane Mario Banožić odobrio upis HDZ-ovom saborskom zastupniku Anti Bačiću. Predsjednik Zoran Milanović to je oštro kritizirao i nazvao politizacijom vojske.

