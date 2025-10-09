Plenković na sjednici Vlade: 'Pozdravljamo plan američkog predsjednika Trumpa za okončanje rata'

Vlada je danas održaila novu sjednicu. Na dnevnom redu bio je 17 točaka, među kojima i nacrti zakona o medijaciji, o kreditnim institucijama, o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, a proceduru Vlade proći će i zakon o lijekovima.

Premijer Andrej Plenković uvodno je podsjetio na obljetnicu raketiranja Banskih dvora. "To je bila kap koja je prelila čašu tadašnjeg vodstva predvođena predsjednikom Tuđmanom i povijesnim odlukama hrvatskog Sabora da se dan nakon raskidu sve državnopravne veze i otvori put prema hrvatskoj samostalnosti pa i međunarodnom priznanju", rekao je.

Plenković je rekao da je to bio pokušaj likvidacije hrvatskog vodstva pred samo priznanje i u jeku Domovinskog rata. Podsjetio i na obljetnicu pogibije Andrije Marijaša Pauka, važnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koji je izgubio život na kraju Domovinskog rata.

Projekti na istoku zemlje

Ovog tjedna otvorena je Prva gimnazija u Osijeku, za više od 600 učenika, u kojem je financijski participirala Vlada. "Ovo je predivna Gimnazija, jedna od ljepši, a puno smo ih izgradili u našem mandatu", rekao je Plenković.

Vrlo važan sastanak je bio u Agenciji za poljoprivredi i hranu gdje je Vlada dobila brifing o stanju s afričkom svinjskom kugom. "Imamo trend usporavanja širenja bolesti, bilo da je riječ o manjim ili većim objektima.Ministarstvo s Državnim inspektoratom vodi računa i dalje o suzbijanju širenja virusa, a onda i na mjere i potpore svinjogojcima", rekao je premijer.

Najveći projekt na osječkom području je završetak koridora 5C prema Mađarskoj. "Posljednjih pet kilometara označili su kraj rada na sve tri faze ovog projekta koje smo radili u našim mandatima, a to je bilo skoro 25 kilometara. Ovim projektu su Osijek i Budimpešta autom praktički udaljeni na dva sata, što je sjajno i dobro za razvoj istoka Hrvatske i odnose s Mađarskom", podsjetio je Plenković.

Američke sankcije

"Pozdravljamo napore američkom predsjednik za okončanje rata. Pozivamo Izrael i sve na strani Palestine za prekid nasilje i da se taoci oslobode, da se borbe zaustave bez odgode, da se nakon toga pristupi mirovnom planu. Hrvatska zagovara godinama sveobuhvatno rješenje koje će Izraelu omogućiti mir, a Palestincima državu", rekao je Plenković.

Podsjetio je i da su od danas na snazi američke sankcije koje su usmjerene na Naftnu industiju Srbije, tako je JANAF-u onemogućeno da transportira sirovu naftu prema rafineriji u Pančevu.

"Nadamo se rješenju koje će omogućiti da se poslovna suradnja nastavi. Poznato je da je JANAF jedini naftovod koji opskrbljuje rafineriji u Pančevu. Važna je bila uloga Hrvatske koja je omogućila aktivnosti i operativnost te rafinerije", rekao je Plenković te napomenuo da JANAF nije na prodaju niti ta tema nije na stolu.