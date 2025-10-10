Ova bića šire se splitskim zatvorom... Ima ih posvuda i nisu bezazlena!

NISU SAMO DOSADNE, NEGO... /

Splitski zatvorenici ne češu se ni od dosade ni nervoze, nego zbog stjenica. Jedan od njih u četvrtak je na sudu simulirao pokret otresanja stjenica s odjeće no one u sudnici nisu uočene pa je sutkinja ročište održala. Potvrđeno nam je to s Općinskog suda u Splitu. "Ja sam kontaktirala jednogod svojih kolega odvjetnika koji mi je kazao da je prije mjesec dana kući donio stjenice i da je imao ugrize po tijelu", rekla nam je odvjetnica Doris Košta. Da stjenica ima u zatvoru, ne krije ni resorno ministarstvo. Kažu da su u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izradili Protokol za suzbijanje stjenica, koje se pojavljuju i u drugim kaznenim tijelima. Zato planiraju dio zatvorenika i premjestiti iz splitskog zatvora. Više pogledajte u prilogu