Hrvatska carina zadala udarac bivšem ministru, o slučaju Jakovina još uvijek se šuti

UHVAĆEN S CIGARETAMA /

Novi ulov hrvatskih carinika, no ovog puta glavni akter je jedno zvučno ime. U automobilu bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine carinici su prije dva dana pronašli četiri šteke skrivenih cigareta.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave Tihomir Žegrec potvrdio je da su carinici ovog mjeseca imali dva slučaja krijumčarenja manje količine cigareta u prtljažnicima automobila.

“Ne mogu govoriti o identitetu radi zaštite podataka, ali u odnosu na događaj koji ste mi prethodno opisali, mogu reći da smo mi osmog ovog mjeseca imali dva slučaja krijumčaranja manje količine cigareta u prtljažniku. Jedan u stranici prtljažnika, a drugi kod rezervnog kotača.”

Cigarete je pokušao prokrijumčariti vozač iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kod Slavonskog Broda. Protiv njega je izdan prekršajni nalog. Švercanje cigareta, međutim, nije rijetkost. Na 55 graničnih prijelaza svake godine prijeđe oko 60 milijuna putnika. Više u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.