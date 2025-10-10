Dalić: 'Moja je želja bila da 101. utakmica bude u mom Varaždinu, zanima me samo plasman na SP'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ISKRENI ZLATKO /

Od Kijeva do Praga Zlatko Dalić je potpisao neke od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa. Osvojio je tri medalje, rušio bivše svjetske prvake, Brazil, Argentinu, Englesku, Francusku. Trenutačno su u Europi samo dvojica izbornika s dužim stažom od Dalića.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

