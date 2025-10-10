Vrag nikad ne spava: Evo u kakvom raspletu bi Hrvatska mogla ostati bez plasmana na SP

Hrvatska je u Pragu mogla pobjedom praktički osigurati plasman na SP, a nakon utakmice bez golova sada je si je priuštila nekoliko neugodnosti.

Šanse za prvo mjesto u skupini i direktni plasman na najveću nogometnu smotru koja će sljedećeg ljeta održati u Meksiku, SAD-u i Kanadi, iznose 99.7 posto, kako su precizno izračunali statističari u najnovijim simulacijama, ali to u isto vrijeme znači kako se u preostalih 0.3 posto može dogoditi debakl.

Dalićeve trupe bi u tri utakmice, koliko je preostalo do kraja Kvalifikacija, trebale dvije pobjede, a treba dodati kako drugo mjesto u skupini donosi dodatno doigravanje.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Dogodi li se da dvije momčadi imaju jednak broj bodova u skupini, prednost ima ona s boljom gol razlikom. Ako je gol razlika ista, sljedeći kriterij je broj postignutih golova. Dakle, međusobni omjer se gleda tek ako su jednaki broj bodova, gol razlika i broj postignutih golova. Hrvatska ima gol razlike 17-1, a Češka je na 11-6.

Ako Hrvatska ne ostvari bar dvije pobjede u naredne tri utakmice, mogla bi pasti na drugo mjesto. Ostvari li Hrvatska pobjedu, remi i poraz, Češkoj trebaju sve pobjede do kraja da preuzme prvo mjesto.

📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 9 Oct):



99.8% 🇵🇹 Portugal

99.7% 🇭🇷 Croatia

99.6% 🇫🇷 France

99% 🇪🇸 Spain

99% 🇦🇹 Austria

99% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

99% 🇳🇱 Netherlands

89% 🇳🇴 Norway

87% 🇨🇭 Switzerland

84% 🇧🇪 Belgium

75% 🇩🇰 Denmark

52% 🇩🇪 Germany — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 9, 2025

U slučaju da Hrvatska izgubi dvije od tri utakmice, Češka si može dozvoliti jedan remi te bi uz još jednu pobjedu do kraja kvalifikacija bila prva u skupini i izravno išla na SP.

Kako kažu analitičari, za sve navedeno šanse su minimalne, svega 0.3 posto. No, opreza nikad dosta jer dokle god se igra, šanse za ovakav ili onakav rasplet ipak postoje.

Farski Otoci su pokazali kako ih se ne može 'razbiti', a odlazak na gostovanje u Crnu Goru u zadnjem kolu bez osiguravanja plasmana bio bi neugodan budući da sve reprezentacije iz bivše države protiv Hrvatske igraju iznad svojih mogućnosti te se žele pokazati i dokazati protiv svjetske velesile.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati