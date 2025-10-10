Hrvatska je izgubila mjesto nositelja: Evo protiv koga sad moramo navijati za puno lakši ždrijeb
Najveći gubitak nule u Pragu je pad u borbi za Pot 1 ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva
Hrvatska je u utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u Pragu protiv Češke odigrala bez golova.
Vatreni su se tako približili na koračić od plasmana na SP, ali najveći gubitak nule u Pragu je pad u borbi za Pot 1 ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva.
Hrvatska je izgubila bodove i pala s devetog na deseto mjesto, a Italija je uzela tu devetu poziciju s jednim bodom ispred nas, 1710 prema 1709). Međutim, Gattusove snage će do 'prvog šešira' jedino ako uspiju osvojiti skupinu. Maroko je iza nas s jednim bodom manje (1708), a Njemačka je na 12. poziciji sa 1704 boda, ali i zapravo najvećom šansom za osvajanje devetog mjesta koje vodi u Pot 1.
Elfu trebaju četiri pobjede iz četiri utakmice, a to su redom Luksemburg kod kuće, Sjeverna Irska u gostima, Luksemburg u gostima i Slovačka kod kuće. Osvoji li Njemačka maksimalnih 12 bodova, Vatreni sigurno sele u drugi šešir. No, ni Nijemci više ne briljiraju.
Maroko će izborom protivnika u prijateljskim utakkmicama također loviti bodove. Mogu puno dobiti, ali i izgubiti. FIFA-in renking nakon utakmica u studenom bit će konačni, a Hrvatska još uvijek može do 'prvog šešira'.
