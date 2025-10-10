Hrvatska je izgubila mjesto nositelja: Evo protiv koga sad moramo navijati za puno lakši ždrijeb

Hrvatska je u utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u Pragu protiv Češke odigrala bez golova.

Vatreni su se tako približili na koračić od plasmana na SP, ali najveći gubitak nule u Pragu je pad u borbi za Pot 1 ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je izgubila bodove i pala s devetog na deseto mjesto, a Italija je uzela tu devetu poziciju s jednim bodom ispred nas, 1710 prema 1709). Međutim, Gattusove snage će do 'prvog šešira' jedino ako uspiju osvojiti skupinu. Maroko je iza nas s jednim bodom manje (1708), a Njemačka je na 12. poziciji sa 1704 boda, ali i zapravo najvećom šansom za osvajanje devetog mjesta koje vodi u Pot 1.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 9 Oct):



1⃣ 🇪🇸 1875

2⃣ 🇫🇷 1871

3⃣ 🇦🇷 1870

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1823 (➕2.5)

5⃣ 🇵🇹 1780

6⃣ 🇧🇷 1762

7⃣ 🇳🇱 1755 (➕1.2)

8⃣ 🇧🇪 1740

9⃣ 🇮🇹 1710 📈

1⃣0⃣ 🇭🇷 1709 📉 (➖4.9)

1⃣1⃣ 🇲🇦 1708 (➕1.6)

1⃣2⃣ 🇩🇪 1704



▪️ Crazy tight Pot 1 race!!

▪️ 🇭🇷 drops points after a draw v… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 9, 2025

Elfu trebaju četiri pobjede iz četiri utakmice, a to su redom Luksemburg kod kuće, Sjeverna Irska u gostima, Luksemburg u gostima i Slovačka kod kuće. Osvoji li Njemačka maksimalnih 12 bodova, Vatreni sigurno sele u drugi šešir. No, ni Nijemci više ne briljiraju.

Maroko će izborom protivnika u prijateljskim utakkmicama također loviti bodove. Mogu puno dobiti, ali i izgubiti. FIFA-in renking nakon utakmica u studenom bit će konačni, a Hrvatska još uvijek može do 'prvog šešira'.

