Hrvatska protiv Češke igra za plasman na Svjetsko prvenstvo: Ključna utakmica za Dalića i njegove trupe
UŽIVO
Kvalifikacije za SP
Mjesto održavanja utakmice: Fortuna Arena (Prag)
Početak: 20.45
Glavni Sudac: Francois Letexier (FRA)
Češka - Hrvatska 0-0
ČEŠKA:
HRVATSKA:
Hrvatska u Pragu protiv Češke igra utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
NAJAVA
Za Vatrene je to peta od ukupno osam utakmica koliko moraju odigrati, a trenutno su vodeći s utakmicom manje od konkurencije, istim brojem bodova kao Češka (uz bolji međusobni omjer), a pobjeda na ovom teškom gostovanju praktički biu značila plasman na SP koje se sljedeće ljeto igra u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
Na SP se iz Europe izravno plasiraju samo pobjednici skupina, a drugoplasirane reprezentacije igrat će doigravanje.
Hrvatska je bez ozlijeđenih Stanišića i Juranovića, a Kovačić se tek oporavio od ozljede, dok na drugoj strani Češka ne može računati na Schicka, Douderu, Hlozeka, Holesa, Jarosa, Klimenta i Staneka.
Glavni sudac utakmice je Francuz Francois Letexier.
