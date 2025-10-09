Hrvatska protiv Češke igra za plasman na Svjetsko prvenstvo: Ključna utakmica za Dalića i njegove trupe

UŽIVO

Kvalifikacije za SP

Mjesto održavanja utakmice: Fortuna Arena (Prag)

Početak: 20.45

Glavni Sudac: Francois Letexier (FRA)

Češka - Hrvatska 0-0

ČEŠKA:

HRVATSKA:

Hrvatska u Pragu protiv Češke igra utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Hrvati preplavili češku metropolu! Pogledajte galeriju naših u Pragu.

Objavljene su upute za hrvatske navijače u Pragu.

Pogledajte galeriju stadiona na kojem večeras igramo.

NAJAVA

Za Vatrene je to peta od ukupno osam utakmica koliko moraju odigrati, a trenutno su vodeći s utakmicom manje od konkurencije, istim brojem bodova kao Češka (uz bolji međusobni omjer), a pobjeda na ovom teškom gostovanju praktički biu značila plasman na SP koje se sljedeće ljeto igra u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Na SP se iz Europe izravno plasiraju samo pobjednici skupina, a drugoplasirane reprezentacije igrat će doigravanje.

Hrvatska je bez ozlijeđenih Stanišića i Juranovića, a Kovačić se tek oporavio od ozljede, dok na drugoj strani Češka ne može računati na Schicka, Douderu, Hlozeka, Holesa, Jarosa, Klimenta i Staneka.

Glavni sudac utakmice je Francuz Francois Letexier.

