Hrvatska protiv Češke igra za plasman na Svjetsko prvenstvo: Ključna utakmica za Dalića i njegove trupe

Hrvatska protiv Češke igra za plasman na Svjetsko prvenstvo: Ključna utakmica za Dalića i njegove trupe
Tekstualni prijenos utakmice Češka - Hrvatska pratite UŽIVO na portalu Net.hr

9.10.2025.
16:45
UŽIVO

Kvalifikacije za SP

Mjesto održavanja utakmice: Fortuna Arena (Prag)

Početak: 20.45

Glavni Sudac: Francois Letexier (FRA)

Češka - Hrvatska 0-0

ČEŠKA: 

HRVATSKA: 

Hrvatska u Pragu protiv Češke igra utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. 

- Hrvati preplavili češku metropolu! Pogledajte galeriju naših u Pragu. 

- Objavljene su upute za hrvatske navijače u Pragu. Više o tome OVDJE

- Pogledajte galeriju stadiona na kojem večeras igramo. 

NAJAVA

Za Vatrene je to peta od ukupno osam utakmica koliko moraju odigrati, a trenutno su vodeći s utakmicom manje od konkurencije, istim brojem bodova kao Češka (uz bolji međusobni omjer), a pobjeda na ovom teškom gostovanju praktički biu značila plasman na SP koje se sljedeće ljeto igra u Meksiku, SAD-u i Kanadi. 

Na SP se iz Europe izravno plasiraju samo pobjednici skupina, a drugoplasirane reprezentacije igrat će doigravanje. 

Hrvatska je bez ozlijeđenih Stanišića i Juranovića, a Kovačić se tek oporavio od ozljede, dok na drugoj strani Češka ne može računati na SchickaDouderu, Hlozeka, Holesa, Jarosa, Klimenta i Staneka

Glavni sudac utakmice je Francuz Francois Letexier

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup

