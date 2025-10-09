Evo što za Hrvatsku znači utakmica u Pragu, razlika između pobjede i poraza je ogromna

Hrvatsku čeka u Pragu utakmica istine. Ključna je ovo utakmica u kojoj se lome kvalifikacije. Stopostotna Hrvatska želi u stotoj utakmici Zlatka Dalića na klupi reprezentacije u Pragu doći na prag Mundijala.

Brojke i statistika dovoljno govori koliko je današnja utakmica važna i da je ogromna razlika između pobjede i poraza. Prema analitičkim simulacijama stranice Football Meets Data. Naime, pobjeda praktički znači i plasman na Svjetsko prvenstvo. Remi je također dobra opcija jer bi hrvatske šanse za prvo mjesto bile 99,7 posto.

Iako bi u slučaju minimalnog poraza od Češke Hrvatska zadržala dobre šanse zbog bolje gol-razlike, one bi ipak pale na 78,2 posto. Dakle razlika između pobjede i poraza je čak 22 posto što nije zanemarivo.

To nije sve, naime naša želja nije samo plasman na Svjetsko prvenstvo već želimo u ždrijebu biti u prvoj jakosnoj skupini. Za to nam vjerojatno trebaju pobjede u sve četiri utakmice do kraja kvalifikacija.

I Češka traži pobjedu iz još jednog razloga, naime, pobjeda danas bi ih u slučaju da završe drugi, stavila u nositeljsku poziciji za polufinale doigravanja te bi utakmicu igrali na domaćem terenu.

